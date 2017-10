El alcalde de Laviana, Julio García, ofrece "diálogo sincero y leal" tras su elección

Julio García ya es el nuevo Alcalde de Laviana tras el Pleno Extraordinario que tuvo lugar ayer por la tarde. Finalmente, la cabeza de lista de IU, Leticia Gil, presentó su propia candidatura que fue apoyada por los dos ediles de Somos.

Los dos partidos de izquierda de la oposición repitieron las críticas de paralización y abandono del gobierno municipal por los debates internos del PSOE que realizaron en el pleno del pasado 9 de octubre cuando dimitió Adrián Barbón. A pesar de este tono crítico, en su discurso de investidura, Julio García ofreció la "mano tendida" al resto de grupos para "un diálogo sincero y leal" durante el resto del mandato municipal.

El sustituto de Barbón tras su elección como secretario general de la FSA-PSOE fue nombrado Alcalde con los votos a favor de los ocho ediles socialistas. Los cuatro concejales de IU y los dos de Somos Laviana votaron a Leticia Gil. Los dos ediles del PP y el de Foro no respaldaron a ninguno de los dos candidatos.

Antes de iniciar su discurso tras prometer el cargo, Julio García ofreció la palabra al resto de los grupos. La portavoz socialista, Cristina Remesal, afeó durante su intervención los "reproches" de IU y Somos que achacó a la mayor presencia de prensa. Remesal tachó de "actuaciones casi teatrales" las intervenciones de Unai Castaño (Somos) y Leticia Gil a los que también acusó de ofrecer "una imagen casi apocalíptica del concejo" cuando el actual Gobierno ya ha cumplido "el 60%" de su programa. "Nada se ha parado", remató.

Ya en su primer discurso oficial como regidor, un Julio García visiblemente emocionado subrayó que intentará estar a la altura del reto que supone relevar a un Adrián Barbón que "ha dejado el listón muy alto".

"Yo no soy Adrián, no soy un gran político ni un gran orador. No me ofrezcáis el púlpito, ni un micrófono. Buscadme en la calle, en las obras, con la gente. Buscadme entre los trabajadores. Allí sí me encontrareis", manifestó julio García en uno de los momentos más emotivos y aplaudidos por el público que llenaba el salón de plenos.

García manifestó sentirse preparado ante su nuevo reto como cabeza del gobierno lavianés después de los "seis años de experiencia acumulados" desde que se embarcó en la candidatura encabezada por Barbón.

Respecto a lo que queda de mandato fijó sus objetivos en torno a tres ejes. La modernización de la administración municipal, la potenciación y desarrollo de los pueblos y la recuperación de Laviana como un "centro de vida y servicios".

La primera decisión como Alcalde la tomó inmediatamente después de levantar la sesión. Tras las tradicionales fotos de rigor con amigos, compañeros de partido y el equipo de gobierno, Julio García atendió a los medios para descartarse totalmente como candidato a la presidencia de la Mancomunidad del Valle del Nalón, que debe decidirse este próximo noviembre.

Respecto a los cambios en el equipo de gobierno de Laviana, anunció que la próxima semana procederá a la reestructuración de las áreas que él asumía hasta ahora entre el resto de concejales.