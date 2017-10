"Yllana" celebra con los langreanos sus 25 años en los escenarios

El grupo de humor gestual "Yllana" ofreció ayer en el Nuevo Teatro de La Felguera un repaso por los "gags y sketches" que han puesto sobre los escenarios de todo el mundo a lo largo de sus 25 años de trayectoria.

"Lo mejor de Yllana" se llama este show donde reúne lo mejor de sus 27 espectáculos y con el que formaron parte del cartel de la edición número 44 de las Jornadas de Teatro de Langreo. Los mimos, los gestos, la provocación, onomatopeyas y, sobre todo, risas y carcajadas. Eso ofreció ayer "Yllana" a un público que no puedo dejar de saltar de su asiento ante algunos de sus números que ya son clásicos del humor como "Muu!" o "The Gagfather". El sábado que viene tocará reír otra vez. El bufonesco e histriónico cómico Leo Bassi ofrecerá una recopilación de su mordaz humor con "The best of Leo Bassi (B. O. B.)". Hay entradas disponibles con un precio de 9 euros.