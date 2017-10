Los montañeros advierten del "peligro" en las Ubiñas por la falta de cobertura

Una fotografía enviada por WhatsApp permitió, hace unas semanas, que un guarda del parque natural de Redes localizara a diecinueve senderistas -diez de ellos niños- que se habían perdido cuando hacían una ruta por el espacio protegido. Esta noticia nunca podría suceder en el parque natural de las Ubiñas-La Mesa. Los montañeros de Lena aseguran que en la vertiente lenense del parque "no hay apenas cobertura". La falta de línea móvil en la montaña supone "un peligro" para turistas, ganaderos y senderistas y, advierten los montañeros, puede ser "fatal" en caso de accidentes. Las antenas están ya instaladas en el entorno, matizan, y sólo es necesario mejorar el servicio con la infraestructura ya existente.

Luis Castañón, presidente del grupo de montaña "Fariñentu" de Lena, afirma que los inconvenientes de la falta de cobertura móvil son muchos. Un simple incidente puede convertirse en una auténtica odisea: "Hace unos días, un compañero nuestro se quedó en el pueblo de Rioseco mientras nosotros íbamos a hacer una ruta", explicó el montañero. Una avispa picó al hombre, que es alérgico, y un vecino de la localidad tuvo que buscar a sus compañeros por el monte porque era imposible avisarlos a través del teléfono móvil.

Los lugares en los que se puede encontrar cobertura dentro del espacio protegido se cuentan con los dedos de una mano: en algunas zonas, muy limitadas, de las rutas más concurridas y en el alto de Peña Ubiña. "En la vertiente de Babia es más fácil tener algo de servicio, en la vertiente de Lena es prácticamente imposible", afirmó Luis Castañón. Tanto que, en ocasiones, han tenido que caminar durante kilómetros para poder hacer una llamada: "Y recorrer la zona hasta tener línea es sólo una opción si conoces bien la zona", matizó el portavoz de "Fariñentu".

La falta de cobertura no sólo afecta a los que pasean por los montes de las Ubiñas. Las localidades del parque, además de la mayoría de pueblos del valle del Huerna, también carecen de línea móvil. La representante vecinal de las Ubiñas, Auri Villar, ha reclamado en múltiples ocasiones que "se mejore el servicio aprovechando las instalaciones que ya están construidas". De hecho, hay varias antenas en el espacio protegido. Una de ellas en el pueblo de La Cortina, zona en la que tampoco tienen una buena recepción: "Vecinos y visitantes no tienen ningún beneficio".

Sin teléfono fijo

Ni en Tuiza, ni en Riospaso, ni en El Campu hay señal. En Jomezana reciben servicio con muchas limitaciones y sólo de una compañía, según informaron fuentes vecinales. "Y el problema no está sólo en la telefonía móvil", señaló Auri Villar. Las líneas fijas están "al límite". Actualmente, no se puede solicitar la instalación de un nuevo teléfono en la zona del espacio protegido: "Esta situación dificulta atraer nuevos vecinos". Desde el punto de vista de Villar, "las administraciones aseguran que apuestan por la zona rural, pero sus intenciones se quedan en anuncios. No están ofreciendo soluciones ni mejorando para que nuestros pueblos resulten más atractivos". Tener internet en casa sale muy caro: "La única posibilidad de tener conexión es a través de satélite, resulta inasumible para la mayoría de los vecinos".