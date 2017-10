Barbón critica que el PSOE votase por cerrar las térmicas: "Es una barbaridad"

La propuesta para adelantar el cierre de las centrales térmicas de carbón a 2020, aprobada en el Congreso de los Diputados con los votos de PSOE, Ciudadanos e Unidos Podemos contó ayer con un rechazo total en Asturias, tanto político como sindical, dando a entender que los planteamientos de Madrid distan mucho de la situación que se vive dentro del Principado. La medida aprobada aludía a la necesidad de "permitir los mercados de capacidad sólo como una opción de último recurso, y armonizar las reglas". Así, "sólo deberían permitirse cuando otras soluciones como las soluciones a la demanda, el refuerzo de interconexiones o el almacenamiento sean insuficientes". En este caso, hablan de que el umbral en todas las centrales no sea "superior a 550 gramos de dióxido de carbono emitidos", que superan todas las térmicas que queman carbón en España.

El secretario general de la FSA-PSOE, Adrián Barbón, fue el primero en salir a la palestra y enfrentarse a la postura defendida por su partido en Madrid. Aseguró que retirar los pagos por capacidad a las eléctricas "sería una barbaridad que no voy a respaldar". Barbón señaló que "hace dos meses ya dije que el cierre de las térmicas era una locura en la planificación energética y que necesitábamos una transición justa, teniendo en cuenta la situación específica de las comarcas mineras y la dependencia desde el punto de vista del empleo". El socialista aseguró que mantenía ese planteamiento y que el plazo dado por Bruselas para la descarbonización en 2050 "me parece mucho más exacto".

Un planteamiento que también hizo público ayer el Gobierno regional a través de su portavoz, Guillermo Martín. "En el Gobierno siempre hemos mantenido una política firme y coherente en la defensa de la minería del carbón y de las Cuencas", destacó el consejero, haciendo hincapié en que con el cierre de las térmicas "se vería afectada riqueza y actividad económica, empleo, transporte, puertos; en definitiva una conjunto de cuestiones que son muy importantes para la economía regional, estamos en absoluta discrepancia". Martínez evitó entrar en valoraciones sobre el hecho de que su partido fuese uno de los que apoyaron la medida en el Congreso: "No quiero referirme al sentido de la votación en el Congreso, sino a la opinión del Gobierno de Asturias que es muy clara".

Desde Podemos, que fue el impulsor de la iniciativa en el Congreso de los Diputados negaron ayer haber planteado el cierre de las térmicas. "Es falso, es la Comisión Europea, con Arias Cañete a la cabeza, la que está planteando la suspensión de los pagos por capacidad a las centrales térmicas que no cumplan con los objetivos de reducción de emisiones", destacó Segundo González, diputado de Podemos en el Congreso. Eso sí, el representante de la formación morada aseguró que "tampoco creemos que haya que mantener indefinidamente los subsidios a empresas eléctricas que no realizan las inversiones a las que están obligadas y que están muy acostumbradas a parasitar recursos públicos". Quiso señalar el diputado que su partido "no va a apoyar el cierre de ninguna industria hasta que no haya alternativas económicas y de empleo reales para las comarcas en las que están instaladas".

La postura de sus socios en el Congreso, IU, es más contundente. El diputado Ovidio Zapico afirmó que "queremos mostrar nuestro total desacuerdo con la posición que tomaron los diputados de Unidos Podemos en el Congreso, no vamos a negar que hay que avanzar a una descarbonización, pero en 2050, nadie puede imponer un adelantamiento de treinta años sin un compromiso justo, solidario y real con las comarcas mineras". Zapico, a diferencia del resto de partidos asturianos, sí lanzó un mensaje para sus compañeros en Madrid, señalando que "tienen que darse cuenta de que los territorios también tienen derecho a decidir, y tenían que haber preguntado porque aquí está el compromiso de muchas personas que llevan tiempo defendiendo estas comarcas mineras, que se está dejando la piel, y tiene el derecho a decidir cómo va a ser ese horizonte hacia la descarbonización".

Desde Ciudadanos, otro de los partidos que también apoyó la iniciativa para adelantar el cierre de las térmicas, aseguraron ayer que "defendemos una transición inteligente hacia las energías limpias, donde el carbón sea ecológica y económicamente sostenible". Algo que, sin inversiones en las térmicas y sin apoyo a la investigación en la captura y almacenamiento de CO2 no se podrá producir. El diputado nacional Ignacio Prendes acusó al PSOE y a Foro de "dilapidar el dinero, los recursos y las oportunidades que tenían que haber servido para la reactivación económica de las Cuencas".

El planteamiento aprobado en el Congreso de los Diputado no contó con el respaldo del PP y sus representantes en Asturias aprovecharon ayer para criticar la postura tomada por los socialistas. "Han destapado su verdadera cara, se habían propuesto terminar con el carbón y liquidar las comarcas mineras y acaban de firma su defunción en el Congreso de los Diputados", señaló la diputada Gloria García, quien acusó a los socialistas asturianos de "callar y acatar" las medidas que su partido llevaba a cabo en Madrid. La diputada se preguntó qué pasará con "los cientos de trabajadores que se verán afectados en sus empleos con esta iniciativa" y daba cuenta de su afección directa a la minería del carbón porque "significa el cierre de todos los pozos, los rentables y los que no lo son".

El rechazo a la medida aprobada el martes en el Congreso de los Diputados también llegó ayer desde las filas de los sindicatos mineros. El secretario de Minería Estatal de UGT-FICA, Víctor Fernández, mostró su "rechazo radical" al documento aprobado que "demuestra una clara intención de los firmantes para liquidar el sector del carbón y ponen de manifiesto una clara incompetencia que les llevar a proponer una planificación energética imposible de realizar en el tiempo que proponen".

Un planteamiento similar llegó desde CC OO de Industria en Asturias. Su secretario general, Damián Manzano consideró que la iniciativa "es un despropósito, sobre todo cuando viene de Unidos Podemos, una coalición que en Asturias aseguró que su intención era nacionalizar la minería, tendrá que explicar qué quiere hacer con ese carbón". Las críticas de Manzano también fueron para Ciudadanos y PSOE. De estos últimos, el sindicalista les acusó de manejar "un doble lenguaje" hacia la minería del carbón.