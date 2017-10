El lobo y la falta de pastos obstaculizan la expansión de la cabaña ganadera

Los lobos y la falta de pastos son, a día de hoy, los principales problemas a los que se enfrentan los ganaderos de las Cuencas. Así lo asegura José Alfredo Vázquez, presidente de la Asociación española de criadores de ganado vacuno selecto de la raza Asturiana de los Valles (Aseava), que ayer organizó en Mieres la vigésimo sexta edición de la muestra nacional de animales de libro genealógico, en la que participaron 130 animales procedentes de 27 ganaderías asturianas y leonesas.

"El lobo no es compatible con la ganadería", aseguró Vázquez, quien señaló que "los profesionales del campo no tienen por qué soportarlo y habría que hacer algo". El presidente de Aseava puso como ejemplo lo ocurrido unas semanas atrás en Zurea (Lena), donde el lobo mató a una docena de ternera, aunque sólo se encontró a diez de ellos. "Ya no es que te paguen mal los daños, es que pierdes la producción de ese animal, porque igual te dan 600 euros cuando tú vas a sacarle mucho más una vez que esté crecido y alimentado", destacó. Asimismo, señaló que "sólo te pagan los que se encuentran, con lo que te obliga a tener un control continuo de los animales porque en veinticuatro horas no encuentras ni los huesos del animal". En cuanto a los pastos, Vázquez defendió la posibilidad de realizar quemas controladas y rechazó su acotamiento. En este caso, explicó que el matorral "está avanzando mucho y, si no se hace nada, nos quedamos sin pasto, por eso hace falta poner medidas sobre la mesa y evitar esta pérdida que puede acabar con el sector".

En cuanto a la muestra de libro genealógico, el presidente de Aseava se mostró "satisfecho" por la "alta participación del certamen, que ya se encuentra más que consolidado dentro del calendario ganadero".