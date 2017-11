Detenido un hombre por matar a su hijo de 34 años en una disputa familiar en Lantero

Una disputa familiar acabó ayer de forma dramática en la pequeña localidad de Lantero, en San Martín del Rey Aurelio. Un padre -Felipe L. M. M., de 59 años- acabó con la vida de su hijo -Raúl Montes Delmiro, de 34- al que presuntamente disparó con una escopeta tras mantener una acalorada discusión en la que también estuvo implicado otro de los hijos, Marcos M. D., que tuvo que precisar atención médica en el hospital de Riaño a consecuencia de los golpes que le propinó su hermano. El fallecido, según aseguraron algunas fuentes, tenía una orden de alejamiento de su padre desde hacía tres años.

Los hechos tuvieron lugar en torno a la una y media de la tarde en la finca de una vivienda unifamiliar ubicada en el número 33, en Lantero. Los dos hijos protagonizaron una pelea a golpes tras la que intervino el padre sacando una escopeta. Algunos testigos aseguraron haber escuchado hasta tres tiros. Al menos uno de ellos alcanzó a Raúl, concretamente en la parte baja del tórax. De inmediato se dio aviso a la Guardia Civil y al Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU), que desplazó hasta la zona a una UVI-móvil, aunque los sanitarios no pudieron hacer nada para salvar la vida del joven. Los agentes procedieron a detener al padre, que es aficionado a la caza, y lo trasladaron hasta el cuartel de Langreo. El otro hermano, que tenía contusiones en la cara y en el hombro a consecuencia de la pelea, además de un fuerte estado de nerviosismo por lo ocurrido, acudió hasta el hospital Valle del Nalón, aunque fue dado poco después.

Los agentes de la Guardia Civil, apoyados en todo momento por los miembros de la Policía Local de San Martín, estuvieron durante gran parte del tiempo en la casa tomando declaración a los familiares que se acercaron hasta allí tras conocer lo ocurrido. Entre ellos se encontraba Honorino Montes, concejal de Seguridad Ciudadana en San Martín del Rey Aurelio, que es hermano del detenido y tío de la víctima. Al igual el resto de familiares, estaba visiblemente afectado por lo acontecido. No fue hasta las cuatro y veinte de la tarde cuando llegó la jueza para proceder al levantamiento del cadáver, que fue trasladado hasta el Instituto de Medicina Legal de Oviedo pasadas las cinco y media. No era la primera vez que padre e hijo llegaban a las manos. De hecho Raúl Montes vivía a caballo entre Lantero y Gijón, donde reside su abuela. Últimamente habían mejorado las relaciones en el seno de la familia, por eso muchos ayer no se explicaban cómo había podido ocurrir esta tragedia.