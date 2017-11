El pozo Sotón se llena para homenajear a los mineros fallecidos

Luz, música, interpretación y palabra. Esos son los cuatro ingredientes del espectáculo "En memoria de nuestros mineros" que tendrá lugar esta misma tarde a partir de las ocho y media en el pozo Sotón de Hunosa, considerado como Bien de Interés Cultural. Casi dos centenares de artistas (187) participarán en esta iniciativa con la que la hullera pretende rendir homenaje a todos los trabajadores fallecidos en accidente laboral en las minas asturianas, que Hunosa realiza enmarcado en su cincuenta aniversario. Se ha completado el aforo, de más de 1.400 personas. Y por eso el lleno está asegurado. Para que todo salga perfecto esta misma tarde se han producido los ensayos que se pueden ver en el vídeo que acompaña estas líneas.

Los dos escenarios se situarán junto al memorial donde descansan las placas con los nombres de mineros fallecidos, con el castillete del pozo Sotón como fondo de todo lo que ocurra esa noche. Además, se colocará una grada en altura frente a los escenarios para que nadie se pierda un ápice de lo que ocurra en este espectáculo. Sin duda lo más destacado es la implicación de todos los artistas participantes, todos con algún tipo de vinculación con la minería. Así, se subirán al escenario "Nuberu", Marisa Valle Roso, Anabel Santiago, Héctor Braga, Natalia Vázquez, la Orquesta de Cámara de Siero, Maxi Rodríguez, Vanessa Gutiérrez, Alberto Rodríguez, Patxi Poncela y Jesús Alonso. También estarán presentes el Coro "Santiaguín", el Coro "San Martín" de Sotrondio, el Coro Minero de Turón y la banda de gaitas "Gaiteros del carbón". Algunos de ellos ya acudieron días atrás al pozo para mostrar su respaldo a la iniciativa junto a la presidenta de Hunosa, María Teresa Mallada, y animar a la participación. Todos aplaudieron y consideraron como "de justicia" que la hullera contara con artistas locales para este cálido homenaje, nunca antes visto en un pozo minero.

El espectáculo tendrá una duración de noventa minutos y desde la organización no han desvelado demasiados detalles sobre el evento con la intención de sorprender y emocionar al público presente. Sí se ha afirmado que, aunque hay músicos, actores, escritores y periodistas entre los participantes, "no es ni un concierto, ni una obra de teatro ni una cita literaria, es un espectáculo singular de luz, música, interpretación y palabra". También se deja claro que la cita se realizará "desde el más profundo respeto, como un reconocimiento aquellos mineros que pagaron el más alto precio, su vida, en el desempeño de su trabajo". Una ardua labor de organización desempeñada desde la hullera estatal que no hubiera sido posible sin el compromiso y solidaridad con el sector mostrado por todo el plantel de artistas. Con esta ilusión, parece casi imposible que la cita no se convierta en un auténtico éxito.