Mieres disputará a Lena la parada de la Alta Velocidad si la línea sigue hasta Gijón

Mieres disputará a Lena la parada de la Alta Velocidad (AVE) si la línea continúa con el tramo Pola de Lena-Gijón. El gobierno local -que, como en Lena, es de Izquierda Unida- sólo apoyará la estación en el municipio vecino si no se completa el trazado. "Si la Alta Velocidad pasa por Mieres, queremos que pare en Mieres", afirmaron los responsables municipales. El Ministerio de Fomento presentó en 2015 el proyecto para el último tramo, al que colectivos vecinales, conservacionistas y grupos políticos (PSOE e Izquierda Unida) se opusieron con la presentación de alegaciones.

El vicealcalde de Mieres, Manuel Ángel Álvarez, afirmó ayer que "la estación de la Pola tiene nuestro respaldo si el trazado se queda en el concejo de Lena". Se une así a la posición unánime de la Corporación lenense: en el pleno extraordinario celebrado el pasado martes, a propuesta de Compromisu, todos los grupos apoyaron reclamar al Ministerio de Fomento una apuesta firme por la parada en el concejo y la construcción de una nueva estación porque la actual "está obsoleta". Incluso el PP, cuyo portavoz, Ramón María Marinero, afirmó que "en Madrid harán lo que quieran, pero nosotros aquí apostamos por la parada en la Pola y consideramos que el trazado entre la Pola y Gijón es "una aberración medioambiental y un despilfarro económico".

Palabras que no contradice el vicealcalde mierense. De hecho, Izquierda Unida se ha mostrado en contra del proyecto propuesto por el Gobierno central. No de que el AVE llegue hasta Gijón, pero sí de las alternativas propuestas hasta el momento. De hecho, dos de las tres opciones que maneja el Ministerio afectarían a los terrenos contaminados de la mina de mercurio de La Soterraña. Manuel Ángel Álvarez matizó ayer que, de seguir Fomento adelante con sus planes, "en Mieres no podemos renunciar a tener la parada para el centro de la región". Hizo referencia al impulso que acarrearía para la zona, especialmente para los sectores de hostelería y comercio.

Protestas

Lo mismo han asegurado ya los hosteleros de Lena, que respaldan totalmente a la Corporación y exigen a Fomento que se posicione ya. Van más allá y amenazan con protestas si no hay un anuncio en un plazo "razonable". El presidente de Asturcentral, Luis Núñez, había llamado a la unidad de administraciones en la comarca: "No es hora de debatir si galgos o podencos, no hay tiempo que perder. Ahora mismo está en juego nuestro futuro", clamó.