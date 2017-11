La fuga de empresas deja 500.000 metros cuadrados de suelo sin uso en Langreo

El apagón de la central térmica de Lada, si la presión vecinal, política y sindical no consigue evitarlo, dejará miles de metros cuadrados sin uso en un enclave privilegiado. Justo en la puerta de entrada del valle del Nalón. Ese suelo industrial se unirá al que antes han dejado libre otras compañías hasta hace unos años vecinas de Iberdrola, como Nitrastur (cuyos terrenos son ahora propiedad de la eléctrica) y Duro Felguera, que hace tres años decidió cerrar las puertas del conocido como taller de Barros y hace unos meses puso el candado a Felguera Melt. Ese vecindario industrial a orillas del río Nalón que se ha ido vaciando de forma paulatina, con la excepción de la planta de la Bayern que aguanta fiel, suma una extensión de 500.000 metros cuadrados atravesados por las líneas de la Renfe. Ahora la duda que se plantea es ¿qué hacer con tal cantidad de terreno y con todos esos esqueletos industriales?

La solución no es ni mucho menos sencilla. Aladino Fernández, profesor titular del área de análisis geográfico regional de la Universidad de Oviedo y exalcalde de Langreo, es un firme defensor desde el inicio de que la "localización de la planta industrial no era la adecuada". Aunque en estos momentos, aclara, lo prioritario es defender los empleos que pueden perderse. "Es una situación crítica", señala. Pero si al final, como parece, Iberdrola se sale con la suya, el Ayuntamiento langreano tendrá que comenzar a buscar soluciones para tratar de dotar de contenido a una zona donde han fracasado, por motivos distintos, muchas de las soluciones urbanísticas que se han buscado para los terrenos que ya estaban vacíos.

"Será una situación explosiva que sobrepasará al Ayuntamiento de Langreo y me atrevería a decir que será un problema regional y hasta nacional", señala Aladino Fernández. Varios son los problemas que advierte el docente. Por un lado, habrá que hacer una tremenda inversión económica para recuperar esta enorme cantidad de terreno, que nace en las proximidades de la estación de tren de Barros para morir en las proximidades del Nuevo Ganzábal, para el uso público, después de tantos años soportando una enorme actividad fabril. Lo primero, evidentemente, sería descontaminar toda la zona.

"Habría", explica Fernández, "que crear espacios verdes y conservar algunas de las construcciones industriales que tengan interés. Y descartar y derribar una parte considerable de estas edificaciones". Es decir, no habría que entrar como un elefante en una chatarrería ya que un gran número de las edificaciones que se han ido levantando en la zona pueden tener un gran interés cultural e, incluso, turístico.

Una vez tomadas estas decisiones lo siguiente, añade Aladino Fernández, será dotar de contenido a la zona. Una idea podría ser la de replicar el modelo de Valnalón para al menos poder recuperar parte del empleo que esa zona industria suministró durante muchas décadas. Aunque esto puede hacer aflorar el segundo de los problemas, el elevado número de propietarios que tienen esos 500.000 metros cuadrados. Entre ellos, Duro Felguera e Iberdrola que desde hace unos años también es la dueña de los terrenos de Nitrastur.

"El modelo de Valnalón es un precedente pero se necesitan recursos, capacidad e implicar a muchos actores diferentes. En aquella ocasión solo hubo que negociar con Hunosa, que además era una empresa pública", explica Fernández.

Los precedentes a la hora de buscar soluciones para parte de este suelo no invitan al optimismo. Ideas no han faltado, pero los éxitos han sido nulos. En 2006, el por aquel entonces presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces, anunció una gran iniciativa para transformar los antiguos terrenos de Nitrastur en un gran complejo tecnológico y residencial. Es la parcela más extensa de este corredor industrial. Suma cerca de 200.000 metros cuadrados. Ocupa además un terreno clave para la expansión urbanística de La Felguera y la conexión con Barros y consolidar lo que se conoce como la ciudad lineal de Langreo. La actuación comentada contemplaba una regeneración urbana que iba a combinar el desarrollo residencial con zonas verdes, equipamientos comerciales y un parque empresarial. Pero el proyecto no llegó a ejecutarse.

Aquella iniciativa incluía también conservar varias estructuras de interés industrial y la construcción de lo que se llamó Centro de Tecnologías Limpias de Langreo. Ante el atasco del proyecto el Principado trató de buscarle una nueva ubicación a este complejo, pero todo quedó en agua de borrajas.

La parcela está en manos ahora de Iberdrola que la adquirió tras una subasta pública en 2001. Los propios sindicatos le han pedido a la eléctrica que aproveche ese terreno para crear lo que han bautizado como "empleo verde", ya que una de las razones que esgrimió la compañía para cerrar su instalación langreana era luchar contra el cambio climático. En concreto, UGT pidió a la empresa que preside Ignacio Sánchez Galán que monte un centro de investigación y desarrollo (I+D) para indagar en cómo reducir las emisiones contaminantes de la industria eléctrica. Ideas no faltan.

Lo único que se ha hecho hasta ahora en esos vastos terrenos ha sido demoler algunas antiguas construcciones industriales a petición del propio Ayuntamiento de Langreo por "cuestiones estéticas". El abandono era evidente. Este suelo lleva en barbecho desde que Nistrastur decidió de cesar su actividad en la zona, que consistía en la fabricación de nitratos y sulfatos, en 1997.

Para el resto del terreno abandonado en esta amplia zona industrial, que durante muchos años fue uno de los principales pulmones de la economía del valle del Nalón, aún no ha habido demasiado tiempo para proponer actividades alternativas, ya que los cierres de Duro Felguera aún están demasiado recientes.

Otra historia es el suelo de los talleres del Conde, también sin actividad desde hace años, anexos a Felguera Melt y al Nuevo Ganzábal, donde también ha habido muchas ideas pero poca concreción. Esa antigua zona industrial, añade Aladino Fernández, solo queda el "esqueleto de la impotencia urbanística".