Gabino de Lorenzo, sobre los crímenes de Avilés y Villaviciosa: "No deben alarmar a los asturianos"

El Delegado del Gobierno en Asturias, Gabino de Lorenzo, ha asegurado que los crímenes mortales del pasado fin de semana han sido "una anormalidad" y que son "hechos aíslados" en la región que mejores "índices de seguridad presenta" de todo el país.

"Es un hecho evidente que en estas tres últimas semanas se ha producido un atraco con rehenes y un atracador muerto, un robo en Olloniego, y los dos homicidios del fin de semana", abundó De Lorenzo, para agregar que "uno de ellos ya ha sido resuelto policialmente".

El Delegado del Gobierno aseguró que estos sucesos "no deben alarmar ni más ni menos a los asturianos". "Son cosas que pasan", dijo. Puso como ejemplo la violencia de género. "En el año 2016 Asturias no tuvo ninguna víctima, y en lo que llevamos de 2017 tampoco. En 2015, fueron tres víctimas. ¿Esto está superado en Asturias?. Pues no. Por eso ahora no debemos alarmarnos", prosiguió. "Pero los asturianos deben de estar tranquilos, porque en unos días se hayan acumulado unos hechos como estos, no es significativo", finalizó De Lorenzo.