La dominicana que mordió en la oreja a otra mujer será expulsada de España ocho años

La joven C. M. F. Q. de origen dominicano, se verá obligada a regresar a su país al menos durante ocho años tras el juicio que se celebró ayer en la sección tercera de la Audiencia Provincial. Estaba acusada de haber arrancado de un mordisco parte de una oreja a otra mujer tras una discusión mantenida entre ambas hace un año a las puertas de un bar en la calle Carreño Miranda de Mieres. La acusada admitió los hechos y pactó la pena con la acusación particular, que se dio satisfecha al conseguir la expulsión del país, así como con el pago de una indemnización de 20.000 euros que deberá afrontar la joven antes de que abandone España.

Todo ocurrió el 28 de noviembre del año pasado en un bar de Mieres donde se encontraba la víctima. En un momento determinado vio pasar por delante a la acusada, que le había dicho a su novio que ella le había sido infiel con la pareja de la acusada. La víctima salió del bar para pedirle explicaciones y la acusada se abalanzó sobre ella, arrancándole parte del pabellón auricular, además de sufrir erosiones en el cuelo y la mano izquierda.

Ambas se vieron las caras ayer en el juicio. La víctima acudió a la sede de la Audiencia Provincial con un gorro de lana que ocultaba sus orejas, pero no llegó a entrar en la sala de vistas. Sí lo hizo su abogado y el letrado de la defensa. Ambos pactaron una pena de cinco años de cárcel que se sustituiría con la expulsión del territorio nacional por un periodo de ocho años. También la indemnización a la víctima, de 20.000 euros. Después entró la acusada. El juez leyó el acuerdo alcanzado por los abogados, que contó con el beneplácito de la Fiscalía, cuya petición de condena original era menor. Pero al preguntar el tribunal a la acusada si estaba conforme, ésta dijo que no. C. M. F. Q. intentó explicarle al tribunal la razón de su disconformidad, motivada en la imposibilidad de elegir entre cárcel y expulsión del país. Finalmente, y a petición del abogado defensor, el juez concedió un receso de cinco minutos para que la acusada se pensase si aceptar el acuerdo o continuar con el juicio. A la vuelta mostró su conformidad y el juicio quedó visto para sentencia en los términos del acuerdo alcanzado.

La acusada es de nacionalidad dominicana y carece de permiso de residencia en España.