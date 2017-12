Las asociaciones de bebés robados temen que haya más casos en la comarca

La asociación "SOS Bebés Robados Asturias" (dependiente de la delegación de Cantabria) teme que haya más casos de sustracción de niños recién nacidos en el hospital de Mieres, como el que ha denunciado públicamente Mercedes Caíñas. Esta vecina de Murias asegura que, hace sesenta años, fue víctima de un "engaño" en el sanatorio de la localidad (gestionado entonces, en parte, por una congregación religiosa): "Me dijeron que la mi nena había muerto, pero yo sé que seguía viva. Me dieron un feto para que lo enterrara", aseguró. El presidente de la entidad, Juan Carlos Rivas, afirmó ayer que "resulta difícil pensar que sólo le ocurriera a Mercedes". Hasta ahora, se conocen más de cien casos en Asturias.

El primero denunciado en la comarca del Caudal ocurrió en 1957, cuando Mercedes Caíñas tenía 21 años. Dio a luz a una niña, aparentemente sana. Le dijeron que padecía "el mal azul" y, con tres días de vida, informaron a la madre de que se había muerto. "Me la llevaron a mamar al día siguiente de parir y la niña estaba bien", afirma Caíñas. También denuncia que le entregaron un feto para que lo enterrara. No consta certificado de defunción ni registro de la inhumación del cuerpo: "Fui víctima de una conspiración", denunció Mercedes Caíñas. Inició la investigación para dar con su hija, de nombre Mari Carmen, tras el fallecimiento de su marido: "Él no quería hablar del tema".

La Asociación "SOS Bebés Robados" tiende ahora la mano a la familia. Juan Carlos Rivas, tras conocer el caso de Mercedes Caíñas a través de LA NUEVA ESPAÑA, afirmó que "el relato de la mujer presenta similitudes con otros casos de 'bebés robados' en España". Es por eso que la asociación se puso a disposición de Caíñas ya desde ayer: "Estamos aquí para ayudarla, orientarla e intentar que encuentre a su hija", destacó.

Es difícil, pero no imposible. El primer paso, según el colectivo "SOS Bebés Robados", es encontrar toda la documentación posible de la época. Certificados de nacimiento, certificados de defunción, registro del enterramiento, incluso fotos u otros archivos de los que disponga la familia. Además, señaló Rivas, Mercedes Caíñas tendrá la posibilidad de entrar a formar parte del banco de ADN de la entidad. La muestra de la mujer puede cotejarse con muestras de personas que buscan a sus padres biológicos. Se han producido, hasta el momento, siete coincidencias.

Colaboración municipal

El caso de Mercedes Caíñas conmocionó ayer al concejo. El vicealcalde del Ayuntamiento de Mieres, Manuel Ángel Álvarez, afirmó que el gobierno local no tenía constancia de este caso ni de ningún otro sobre posibles "bebés robados" en el antiguo hospital de Murias. El dirigente local abrió la puerta a Caíñas: "Ayudaremos a esta mujer en todo lo que esté de nuestra mano", afirmó el vicealcalde.

La batalla de Mercedes Caíñas acaba de empezar. Seguirá reuniendo documentación en las próximas semanas, en colaboración con sus dos hijos. Dice que la ilusión que la mueve es que Mari Carmen pueda conocer a sus hermanos, porque "son maravillosos", y tiene dos deseos: "Ojalá sea feliz y también haya sido madre, para tener más nietos".