Santa Bárbara quiere picar carbón

Nieve, llueva, truene o haga sol -como en el caso de ayer-, Santa Bárbara nunca falla a su cita. Como tampoco lo hacen los representantes políticos, sindicales y vecinales, que quieren honrar con ofrendas florales la memoria de todos aquellos mineros cuyas vidas quedaron sesgadas en las entrañas de la tierra. La festividad de la patrona minera es una jornada generalmente para el recuerdo, pero ayer, ante el Monumento al Minero de Mieres, sirvió también para la reivindicación. Y es que el sector del carbón español está a punto de entrar en el año decisivo para su cierre total o su supervivencia. Y lo hace lleno de incertidumbres. Poco más de 365 días para darle la vuelta a una situación, que de seguir así, acabaría con décadas de historia de un sector que llegó a ser el eje fundamental de una región entera. Santa Bárbara quiere seguir picando carbón.

El alcalde de Mieres, Aníbal Vázquez, ejerció como anfitrión de este homenaje, al que asistieron regidores de toda la Montaña Central, así como otros dirigentes de diferentes partidos y colectivos. En Mieres, entre otros, estuvieron el secretario general de la FSA, Adrián Barbón, el Coordinador General de IU, Ramón Argüelles, el diputado de Podemos, Héctor Piernavieja, el presidente del Montepío, Juan José González Pulgar, el presidente del SOMA-UGT, José Luis Alperi, o el secretario de CC OO en Hunosa, Rubén García.

El regidor mierense, más allá de reconocer y recordar a todos los mineros fallecidos -"Es raro que en las Cuencas no haya alguien que tenga un familiar o al menos un amigo que se haya dejado la vida en la mina", dijo-, se lanzó a la reivindicación. Aseguró que "lo que se está haciendo con el carbón español es una vergüenza y una inmoralidad", y apuntó a que "muchos mineros, como pasa en León, son ahora temporeros y dependen de contratos puntuales con las térmicas". "La parte del sector que nos queda es muy pequeña y no significaría un esfuerzo para este Gobierno en ayudas al sector, que además no son ayudas tiradas, sino que sirven para echar una mano a las comarcas mineras, para ayudar a la gente que paga sus impuestos y que tiene un proyecto de vida", dijo. La consecuencia, para Aníbal Vázquez, es evidente: "a lo que estamos asistiendo es a un despoblamiento tremendo en los valles mineros". Por último, aseguró que desde ACOM se intentará buscar apoyos reales al sector, y también lanzó un mensaje contra el doble lenguaje del Gobierno: "Lo del carbón son ayudas y lo de las renovables son primas. Y los únicos primos somos los que estamos pagando para que los de las eléctricas se hagan ricos".

También habló Adrián Barbón, exalcalde de Laviana, y que por primera vez vivió Santa Bárbara como secretario general de la FSA, que se mostró muy molesto con el Gobierno. "Hace días el Ministro de Energía -Álvaro Nadal- hablaba de carbón de importación, reconoció abiertamente su apuesta", indicó Barbón. "En la FSA no estamos de acuerdo, y creemos que hay un problema de voluntad política en quien no quiere avanzar hacia una reserva estratégica del carbón nacional, ligada a ser garantía de suministro y como complemento de futuro de las energía renovables", dijo el líder socialista, que agregó que "hay un hueco para el carbón nacional, y simplemente falta la voluntad política de quien lo tiene que aprobar".

En el plano sindical, el presidente del SOMA-UGT, José Luis Alperi, indicó que "aunque hoy estamos en una fiesta para homenajear a los mineros, también empezamos a ver las puertas del año 2018, que todos sabemos que es crucial para recuperar y dar futuro y estabilidad a la minería". "Seguimos pensando que se va a seguir generando electricidad con carbón, y una parte de ese carbón debe de ser nacional; no se puede entender que hoy no haya un pacto nacional por la Energía, con un mix diversificado que no cuente con el carbón autóctono", aseguró. "Tiene que haber muchas más Santa Bárbaras con carbón", dijo Alperi.

También Rubén García, secretario general de CC OO en Hunosa apuntó que "nosotros tenemos claro que el futuro del carbón pasa por las térmicas de carbón. Pero es que sin térmicas tampoco va a haber industria, y eso llevaría a esta región a una depresión fortísima", apuntó.

Fiestas

Además de en Mieres, también en otras localidades como Santa Bárbara y Cocañín, en San Martín del Rey Aurelio, se acordaron de la patrona minera. En el caso de la primera de las parroquias, hubo una ofrenda floral ante el monumento a "Los hombres y las mujeres de la mina", seguido de la procesión de la virgen desde la bocamina del práu Molín hasta la capilla. Tras una misa, se homenajeó a los mineros más veteranos del valle: Belarmino Fernández, Marcelino Fernández, Aníbal Suárez y Rafael Bartolomé Diego.

En Cocañín, también hubo misa y procesión. Además, actuó el Coro San Andrés Sergio Domingo. Por la tarde, teatro con el grupo "Refaxu" y una verbena para despedir la jornada con el grupo "Dasilva" y el "Dúo Miramar".