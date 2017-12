La nieve llena los alojamientos en Lena para disfrutar de Pajares en el puente

Por primera vez en el último lustro, los esquiadores podrán disfrutar del puente la Constitución bajando por las pistas de las estaciones asturianas. Además de los deportistas, lo más beneficiados de esta circunstancia son sin duda los establecimientos hosteleros de los radios de acción de los complejos invernales, que esperan hacer su particular agosto en diciembre. Por el momento, en la zona a la que más implica Valgrande-Pajares, hay en torno al 90 por ciento de reservas en los alojamientos. En la parte allerana, influenciada directamente por Fuentes de Invierno y San Isidro, las reservas aún van por el cincuenta por ciento, aunque confían en que las reservas de última hora dejen las plazas más cerca del lleno.

Luis Núñez, presidente de Asturcentral, asociación que engloba establecimientos de toda la comarca de la Montaña Central, se mostró ayer encantado con como va el puente. "Si no estamos al 90 por ciento estamos muy cerca, y eso es una gran noticia", indicó el hostelero, que agregó que "la gente estaba esperando que nevara para reservar, y hasta este pasado fin de semana no hubo muchas llamadas, pero al ver que había nieve y se espera buen tiempo, el teléfono empezó a sonar y esas llamadas fueron reservas". En su caso particular, tiene todos los apartamentos llenos entre el miércoles y el domingo.

"Da gusto ver el trabajo del director de la estación, que fue capaz, con tres días de nieve y frío, de conseguir una gran capa de nieve gracias a la estrategia que siguieron de innivar primero unas pistas y luego otras", valoró Luis Núñez. "Ahora hay mucha ilusión entre el sector de la hotelería, y esperamos que las cosas sigan igual para aprovechar también las navidades", indicó el responsable de Asturcentral, que confesó que aprovechar un puente de la Constitución "es un gran pulmón económico para afrontar el resto de la temporada, pero también supone una dosis de optimismo de cara a empezar el próximo año".

En el puerto de San Isidro, las cosas no van tan rodadas, aunque los hosteleros confían en incrementar sus reservas de última hora. Armando Valdés, presidente de "Aller Experiencias", señaló que "las reservas no han arrancado muy fluidas, andaremos por el cincuenta por ciento". Una cifra que achacó a los anuncios de un temporal de nieve y frío que harían muy difícil la práctica del esquí para el puente, pero que ahora se ha desplazado a comienzos de la próxima semana. "Intuyo que entre esta tarde -por ayer-, y mañana -por hoy-, crecerán las reservas y nos acercaremos a esa previsión de lleno que teníamos", señala Valdés.

Para Armando Valdés, gran conocedor de los inviernos asturianos que haya nevado tan pronto este año genera muy buenas vibraciones. "La mejor noticia que podemos tener en el sector es que se haya desarrollado así el inicio de campaña, porque con vistas a las navidades parece que tendremos nieve, y enero y febrero suelen ser meses en los que no hay problemas", dijo. "Esta temporada debería de cambiar mucho la cosa para que no fuera excepcionalmente buena", finalizó.