Javier Menéndez cocina la mejor fabada

El felguerino Javier Menéndez Valle y la sidrería L'Amuravela han elaborado las mejores fabadas. Así lo valoró el jurado del concurso culinario que organiza cada año la Sociedad de Festejos y Cultura "San Pedro" de La Felguera y al que en esta ocasión se presentaron 23 participantes. Quince de ellos en la categoría de particulares y ocho en profesionales.

Javier Menéndez Valle, que fue el ganador en la categoría de cocineros no profesionales, volvía a presentarse al certamen que se enmarca en la fiesta gastronómica "Su Excelencia la Fabada", tras muchos años sin hacerlo. "Estuve fuera y no pude pero este año decidí ponerme manos a la obra y aquí estoy", aseguró el vencedor del concurso. Menéndez aseguró, tras conocer que su fabada era la mejor de las presentadas, que el plato "no tiene secretos".

Dio mucha importancia a "que se haga en cocina de carbón" y a la calidad de los ingredientes "tanto de las fabas como del compango", señaló. El ganador del certamen felguerino afirmó que suele cocinar fabada. Ayer estaba "encantado" de que se hubiese premiado su plato, que suele tener al fuego entre dos horas y tres cuartos y tres horas y cuarto. "Este premio se lo dedico a mi madre y mi hermana", aseguró Menéndez Vallina en la sede de la Sociedad de Festejos "San Pedro" de La Felguera.

La segunda posición fue para Gustavo Montes Vázquez y la tercera para Inés Velasco Vallina mientras que María del Pilar González Antuña y Julia Cortés Martínez ocuparon el cuarto y quinto puesto respectivamente. A partir de las nueve y media de la mañana y durante una hora llegaron las primeras tarteras de los concursantes.

Poco después el jurado empezaba a catar los platos para emitir un veredicto. Este año, aseguró el periodista Carlos Cuesta, "ha estado igualado el nivel entre los profesionales y los particulares". Destacó la importancia de contar con "buenos ingredientes" para que el resultado sea óptimo y pidió a los vecinos que se animen a participar en la próxima edición. El concurso gastronómico se celebró en la última jornada de la fiesta culinaria que organiza la Sociedad de Festejos y Cultura "San Pedro". Durante tres días, bares y restaurantes de La Felguera llenaron sus mesas con comensales que degustaron un menú especial con la fabada como protagonista.