El líder del PSOE de Morcín asegura "no entender" la dimisión del grupo municipal

El actual secretario general del PSOE de Morcín, Víctor Martínez aseguró ayer estar "sorprendido" y "no entender" la decisión de dimitir en bloque que ha tomado el grupo municipal. Afirma que la intención de su ejecutiva era la de incorporar en enero a dos de los integrantes de la candidatura que inicialmente presentó Fernando Alonso al congreso local y que posteriormente retiró al sentirse "traicionado" por parte de los que le habían pedido que se presentase. "No nos han dado tiempo para lograr un consenso", remarcó Martínez, que rechazó las acusaciones de caciquismo. Y añadió: "Hemos intentado arroparles, pero no se han dejado". De momento, al menos tres de los integrantes de la lista electoral de 2015 han renunciado a ocupar los asientos vacíos en el Consistorio, pero la agrupación ya tiene cerrados los sustitutos.

La agrupación socialista de Morcín está fracturada hasta tal punto que un "javierista", como es el exalcalde Jesús Álvarez Barbao, y un "pedrista", el exvicealcalde Fernando Alonso, ofrecieron ayer un alegato conjunto contra un sector del partido que, según ellos, está erosionando la unión del PSOE local. Tras presentar ambos concejales la dimisión junto a los otros dos integrantes del grupo municipal por discrepancias "insalvables" con la nueva ejecutiva, aseguraron que en la agrupación hay "una mano negra" que ha impedido que las dos corrientes hayan podido converger en un proyecto de consenso. Barbao aseguró que estos militantes con influencia, que no quiso identificar, son incluso en parte responsables de que el PSOE perdiera un concejal en las municipales de 2015, lo que a la postre debilitaría al gobierno local hasta el punto de terminar sucumbiendo ante la moción de censura que IU presentó con éxito en mayo. Es más, tienen el convencimiento de que la citada moción fue espoleada por este sector crítico a Barbao.

"Hay compañeros que parecen enemigos y en su momento fueron responsables de que una parque de la agrupación no apoyara nuestra candidatura en las elecciones locales", lamentó ayer Álvarez Barbao. Tanto el exalcalde como Fernando Alonso puntualizaron que la crisis local es ajena a la división existente en el partido a nivel regional. "La FSA ha tenido con nosotros un comportamiento perfecto, el problema es que hay personas que sin presentarse a una elecciones ni tener responsabilidades orgánicas quieren mover los hilos". Barbao y sus colaboradores tampoco quisieron señalar directamente al nuevo secretario de la agrupación como responsable de la grave crisis interna, ya que lo consideran "una marioneta".