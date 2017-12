La mujer que se quedó dinero de la lotería alega que pasaba dificultades económicas

La presidenta de un club de fútbol 7 acusada de quedarse con 1.928 euros de la lotería de Navidad de 2016 que había repartido alegó en el juicio celebrado ayer en Langreo que lo hizo porque en estaba atravesando un momento de necesidad económica y que no hubo premeditación en su comportamiento. Tanto la Fiscalía como la acusación particular -que representa a la administración de lotería de Blimea que tuvo que hacer frente al impago de las participaciones- consideran que los hechos son constitutivos de un delito de estafa y, subsidiariamente, de una apropiación indebida, por lo que solicitan que se condene a la acusada (tanto si se considera un delito como el otro) a 12 meses de prisión y al pago de una indemnización de 1.928 euros, más los intereses legales.

Según explicó la Fiscalía, la acusada, en su calidad de presidente de un club de fútbol perteneciente a la Liga de Fútbol 7, solicitó en septiembre de 2016 en la administración de Lotería de la avenida de la Libertad de Blimea 3.000 euros en participaciones de un mismo número para el sorteo de la Lotería Nacional del 22 de diciembre de ese año. Se comprometió a abonar el dinero en el mes de diciembre, antes del sorteo, y en su caso devolver las participaciones no vendidas. La acusada se presentó en la administración el 16 de diciembre reconociendo la venta de las participaciones pero aseguró que no tenía el dinero. Posteriormente, la acusada devolvió las participaciones no vendidas.

Dificultades

La acusada alegó en el juicio que no entregó en la administración el dinero que había recaudado con el reparto de las participaciones de la lotería porque en ese momento atravesaba una situación de dificultad económica. "Estaba es un momento difícil y en ese momento las prioridades eran otras; es algo que le puede pasar a cualquiera y por eso pedimos que se aparque la vía penal y que se centre en el ámbito civil", indicó la abogada de la defensa, María Manuela Álvarez Iglesias.

Por su parte, Patricia León Mallén, letrada de la acusación particular, esgrimió que existió "una conducta engañosa" por parte de la acusada y "un ánimo ilícito de enriquecimiento". También indicó que la lotera sufrió un grave perjuicio, ya que tuvo que hacer frente a los gastos causados.