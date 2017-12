La eliminación de los cinco pasos a nivel de Renfe en Langreo cuesta siete millones

La supresión de los cinco pasos a nivel de la línea de Renfe en Langreo que plantea el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) obligaría a habilitar un vial elevado para salvar el de La Joécara y otro subterráneo en Ciaño. Los pasos que se pretenden eliminar son los dos de Ciaño (uno de ellos ubicado en la calle que conecta el distrito langreano con el de Sama) junto con los de Química del Nalón, del centro de formación de Hunosa y la Joécara. A ellos se une otro, que es solo peatonal, en el camino de La Nalona.

El proyecto redactado por el Adif se enmarca en el plan general que ejecutará el ente ferroviario, dependiente del Ministerio de Fomento, para la supresión o protección de 900 pasos a nivel en España.

El proyecto constata que en las calles donde están ubicados estos pasos a nivel no existe el ancho suficiente entre los edificios para poder construir un paso a distinto nivel que pase bajo las vías por el que puedan circular los vehículos. Existe una barrera de edificaciones a ambos lados de la vía en la que no existen más huecos que los propios viales y estos no tienen las dimensiones suficientes. La solución propuesta por el Adif, que ha sido remitida al Ayuntamiento de Langreo, tiene un presupuesto de siete millones de euros.

Si se ejecuta este proyecto, para acceder a la Joécara los conductores ya no tendrán que dirigirse a la calle Manuel Rodríguez, que discurre al lado de la plaza de abastos de Sama. Los vehículos deberán circular entonces por la calle Cristóbal Colón y ascender por Prau de la Fuente, en las proximidades del conservatorio de música, y pasar por encima del túnel actual ubicado sobre las vías cerca del paso a nivel de la Joécara. A través de ese vial, con dos carriles de tres metros más aceras de 1,5 metros a cada lado, se desviará el tráfico en ambos sentidos. Esta obra obligaría a demoler cinco inmuebles, la mayor parte sin uso, y otros seis quedarán fuera de rasante.

Además, en esa zona se habilitará un nuevo vial, desde la calle Prado por la Travesía de Casa Nueva para permitir el paso del tráfico una vez se suprima el paso a nivel próximo al centro de formación de Hunosa. Esa calle conectará con el área empresarial de Modesta, que dispone de un calle paralela a las vías ferroviarias que llega a otro de los pasos a nivel que se eliminarán.

Para salvar el paso a nivel en la calle que comunica Sama con Ciaño se ha proyectado construir un vial bajo el campo de fútbol. En esa zona girará hacia la derecha para cruzar las vías por debajo. Este eje permitirá comunicar también a Química del Nalón, ubicada al otro lado de las vías, y al polígono de Modesta, que aún no está ocupada. Esta alternativa entrañaría la ocupación temporal del campo de fútbol para ejecutar la obra. La propuesta del Ayuntamiento se basa en la conexión de las dos estaciones de ferrocarril de La Felguera con un intercambiador subterráneo equipado con cintas mecánicas. La línea de Renfe concluiría en La Felguera.