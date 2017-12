El aguinaldo más melodioso

Un grupo de mierenses decidió ayer reunirse para cantar villancicos con un fin solidario. "Queríamos recuperar la tradición del aguinaldo y aprovechar estas fiestas para ayudar a los que menos tienen", explicaron. Así, lo recaudado lo donarán al comedor solidario "Amicos", con el fin de sufragar los costes de las comidas especiales que se sirven por estas fechas.

Los integrantes de esta improvisada formación musical recorrieron ayer todo el centro de Mieres buscando la colaboración de los vecinos. "Amicos" les entregó huchas selladas para que solicitasen el aguinaldo en su nombre. La experiencia dejó totalmente satisfechos a sus promotores: "La gente ha respondido muy bien y también hay que destacar la colaboración del comercio. La verdad es que estamos muy contentos", explicaron los participantes en la iniciativa.

Una amplia representación de populares temas navideños fueron incluidos ayer en el repertorio este grupo de amigos: "No pertenecemos a ningún coro ni nada parecido. Simplemente nos gusta cantar y pensábamos que recuperar la práctica del aguinaldo con un fin solidario era buena idea". Ayer estaban deseosos de poder entregar el dinero recaudado a "Amicos": "Hasta que no abran las huchas ellos mismos no sabremos la cantidad, pero se han cubierto nuestras expectativas". El próximos año tienen previsto repetir la experiencia tras el éxito cosechado ayer.