Jácome: "Cuando expones una fotografía deja de pertenecerte"

"La herramienta más importante del fotógrafo es la mirada", afirmó el lenense Héctor Jácome en la presentación de su libro "Pequeñas notas para una canción de invierno", un acto que contó con la colaboración del Ayuntamiento de Lena y el club LA NUEVA ESPAÑA en las Cuencas.

Tomó la palabra en primer lugar el representante de la editorial Materia, Nicolás Cancio, que explicó que la obra de Jácome es la primera de una futura colección de libros de fotografía de reconocidos autores y manifestó su satisfacción por la acogida que está teniendo esta obra, que llevará a su autor y editor a lugares tan lejanos como Tokio. "En una época en que se almacenan las fotos en teléfonos y discos duros apostamos por el papel, por su capacidad de perdurar en el tiempo", dijo el editor, que resaltó la sensibilidad de Jácome "para imaginar cosas y transmitirlas".

"La gente no se imagina la de historias que Héctor es capaz de encontrar en la pintura de un simple paso de peatones, en un desconchón de la pared, en una huella sobre la nieve", declaró Cancio, que destacó la complejidad de las imágenes tomadas por Jácome a partir de elementos muy sencillos.

Por su parte, Héctor Jácome entiende que "somos mejores personas y fotógrafos si mantenemos una mirada más amplia", y explicó que la fotografía es una continua toma de decisiones, de selección de la información, de encuadre, que son el reflejo del modo de mirar de cada persona. Jácome autocalifica su mirada como "vulgar" en contraposición a la vanidad y la presunción que se observa en el mundo de la fotografía. "Yo no hago arte; es sólo fotografía. Su calificación posterior no me corresponde ni me importa", manifestó el autor, que tomó todas las imágenes que componen el libro presentado una misma mañana invernal en el centro de Pola de Lena.

El fotógrafo lenense, que vende la mayor parte de sus obras fuera de Asturias y en el extranjero, reconoce que "cuando expones una foto a los demás, deja de pertenecerte" y explicó que "el libro supone concretar en un objeto físico aquello que llevo defendiendo durante muchos años", que se resume en un especial modo de observar el entorno. "Todos tenemos una mirada que podemos educar", finalizó el autor.

Por último, el polifacético Tomás Fernández resaltó la tradición fotográfica de Pola de Lena y reconoció que "todos sabíamos que había un artista detrás de esa cámara", en referencia a Jácome. "La fotografía de Héctor incita a pensar, a escribir y a buscar qué hay detrás de esa imagen", concluyó Fernández, que reclamó al autor "una canción por cada estación del año".