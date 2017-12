Morcín comprará la finca del fallido museo de los quesos, para el que busca otros usos

Maximino García accedió a la Alcaldía de Morcín en mayo tras una moción de censura contra el PSOE. El nuevo gobierno local de IU ha logrado en siete meses aprobar dos presupuestos pese a contar sólo con 4 concejales de 11. Tras sacar adelante a finales de junio las cuentas del ejercicio que ahora expira, ayer tramitaron las de 2018. Un documento que lleva el presupuesto hasta los 2.296.000 euros, de los que en torno al 80 por ciento corresponden a gastos de personal y gasto corriente.

En el capítulo de inversiones hay 55.000 euros para la mejora del alumbrado público. Además, el Ayuntamiento abordará la compra de los terrenos sobre los que se asientan las rehabilitadas tolvas del pozo Monsacro, inmueble que en su momento se reformó para que albergara el fallido museo de los quesos. Con el pago de 16.000 euros a Hunosa, el Consistorio podrá disponer de todo el complejo en su totalidad. Para los actuales gestores municipales es prioritario encontrar un nuevo proyecto que permita dar uso a estas instalaciones.

IU no sólo logró ayer tramitar sus segundas cuentas en apenas medio año, además lo hizo sin votos en contra. Somos, AMI y el PP votaron a favor. El PSOE, tras la reciente dimisión de los 4 ediles que integraban su grupo municipal por discrepancias con la nueva dirección de la agrupación local, no participó en el Pleno. Sobre el presupuesto, el Alcalde destacó su componente social. Así, Maximino García remarcó el esfuerzo para dar cobertura económica al servicio de asistencia domicilio, al centro de mayores y a las escuela de bebés. "Nos gustaría no tener tantas restricciones de gasto, pero a pesar de ello hemos buscado dar respuesta a las necesidades de la gente", destacó ayer el regidor.

García apuntó que el montante global del presupuesto es algo inferior al de este año debido a que no se ha incluido en la planificación la subvención que se prevé tramite el Principado para el desarrollo del plan de empleo local.