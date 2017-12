Langreo reclama un plan regional para reabrir las piscinas de Pénjamo, cerradas desde 2010

Las piscinas de Pénjamo llevan siete años cerradas y la localidad ha dicho "basta". Un grupo de vecinos, coordinados por la asociación "Güesperón", acudieron ayer al Pleno para protestar por la situación de "abandono" de las instalaciones y exigir una solución a través de una moción. La Corporación fue unánime en el acuerdo para reclamar al Principado que establezca un plan para recuperar el citado equipamiento deportivo y mejore la situación de la zona.

Un representante de "Güesperón" leyó la propuesta ante la Corporación. Así, repasó la historia de un equipamiento que tuvo años de esplendor y que se cerró en 2010. Hubo polémica entre PSOE (que gobernaba ese año) e Izquierda Unida. La portavoz socialista, María Fernández, aseguró que las instalaciones se cerraron tras debatir su futuro en el pleno hasta en tres ocasiones. El alcalde, Jesús Sánchez, replicó que "lo que no se dice desde el PSOE es que la alternativa a cerrar la piscina era echar a la calle a dieciséis trabajadores. Eso nadie lo iba a apoyar". No obstante, matizó que él no formaba parte entonces de la Corporación.

La propuesta de los vecinos, respaldada por miles de firmas y aprobada ahora en el pleno de Langreo, se presentará en el Principado. Esperan que los responsables regionales empiecen a trabajar "cuanto antes" para recuperar la instalación.