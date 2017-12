Alarma en Aller tras ver varios vecinos al "violador del estilete"

Alarma en Moreda de Aller. Varios vecinos han alertado de que han visto a Félix Vidal, conocido como "el violador del estilete", por la localidad. Fuentes oficiales confirmaron ayer a este diario que el hombre podría haber mirado un piso para alquilar en el concejo, pero avisan de que el hombre es libre de elegir su lugar de residencia. Tampoco recaerán sobre él medidas de vigilancia ni control: "Ha cumplido su condena, es un hombre libre", han afirmado. Es una réplica que los vecinos comprenden, aunque matizan que "no sería plato de gusto tenerlo aquí".

Félix Vidal debe su sobrenombre al arma que utilizaba para amedrentar a sus víctimas. Es natural de Lugo y fue condenado a setenta años de prisión por violar a 54 mujeres. También intentó matar a una de ellas. Además, cometió uno de los delitos durante un permiso.

Salió del centro penitenciario de Asturias en 2013, en virtud de la anulación de la "doctrina Parot", tras pasar en prisión cerca de 32 años. En 2014 volvió a ser condenado por una agresión sexual.

Ha cumplido todas sus condenas. Intentó vivir en Lugo, pero los vecinos mostraron un fuerte rechazo y Félix Vidal abandonó la provincia. La última noticia sobre su residencia se remonta a principios de diciembre, cuando se le localizó en Belmonte. Ya a finales de 2016, los vecinos del concejo de Aller afirmaron que el "violador del estilete" se había mudado al municipio. Entonces Guardia Civil y Policía Local desmintieron la noticia.

Las fuentes consultadas por este diario no confirman que Félix Vidal viva ahora en Moreda, pero sí que es posible que el hombre haya buscado una vivienda en el concejo para arrendarla. Durante los últimos días, los cuerpos de seguridad han atendido a los vecinos que han dado su testimonio sobre la "presencia" de Vidal en Moreda. La respuesta de los cuerpos de seguridad es clara: "Es un hombre libre, que ha cumplido su condena. Sobre él no pesan ni pesarán medidas de control ni vigilancia extraordinarias". No obstante, garantizan que las labores preventivas habituales ya suponen un refuerzo en la seguridad de los ciudadanos del municipio. La noticia de su presencia está muy extendida por el concejo, ya que los vecinos piden su difusión a través de las redes sociales.