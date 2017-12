Ciudadanos exige desdoblar el Corredor del Nalón desde Sama hasta El Entrego

La formación de Ciudadanos en Langreo exige la obra de desdoblamiento del Corredor del Nalón en el tramo entre Sama y El Entrego. Esta propuesta estaba incluida en una enmienda al Presupuesto regional que no recibió los suficientes apoyos en la Junta General del Principado. La edil de Ciudadanos, Nerea Forcelledo, explicó ayer que "la enmienda solicitaba una aportación de medio millón de euros para realizar el proyecto e iniciar los trámites necesarios". Advierte que es una zona que requiere atención porque está entre las más peligrosas de la región.

"El desdoblamiento del Corredor del Nalón es una prioridad de nuestra formación", explicó Forcelledo. La actuación está incluida en el Plan Director de Infraestructuras para la Movilidad de Asturias hasta 2030 y desde Ciudadanos "reclamamos su puesta en marcha", señaló la edil de la formación.

Es una actuación prioritaria, añadió la concejala, porque "el volumen de vehículos que circulan a diario en el tramo Riaño-El Entrego es bastante superior al de la autovía". "Esto, sumado a la peligrosidad de la vía con puntos negros y catalogada como la tercera vía más peligrosa de Asturias, justifica la necesidad de la actuación", señaló la representante municipal.

No es la única reclamación que ha puesto Ciudadanos sobre la mesa. Nerea Forcelledo también lamentó ayer que el gobierno de Langreo no haya aprobado su propuesta para iniciar un plan de eliminación de pintadas y graffitis en el municipio. "La limpieza de nuestras calles y el mayor control de los actos vandálicos parecen no ser una prioridad para este gobierno", concluyó.