Infraestructuras estudiará cambiar el acceso hasta Valnalón, como pide Langreo

La Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Principado estudiará la propuesta del Ayuntamiento de Langreo sobre el nuevo acceso a Valnalón. El Consistorio propone modificar el vial de entrada para hacer el tráfico más fluido, en un punto conflictivo dentro del casco urbano. Esta medida forma parte de la propuesta municipal para la urbanización de los terrenos que liberará el soterramiento de la línea ferroviaria. El consejero titular del área, Fernando Lastra, ha anunciado que "se valorará, como el resto del documento".

La Consejería de Infraestructuras remitió una primera propuesta al Ayuntamiento, en la que incluía las líneas generales para la urbanización de los terrenos que se liberarán en el municipio. A esta propuesta, el Consistorio ha hecho ya su aportación. El documento, con once ideas de mejora, se aprobó por unanimidad en el último pleno celebrado en el Ayuntamiento de Langreo.

Esa propuesta recoge once iniciativas. Entre ellas está el planteamiento para modificar el acceso a Valnalón, haciendo que el vial de entrada pase por detrás de la nave de servicios operativos municipales y conecte con la carretera de acceso a Pajomal. "En ese punto las diferencias de cota son inferiores al 3 por ciento, que no parece desproporcionada", según apunta el documento elaborado por el Ayuntamiento de Langreo.

Lastra, en una visita a la comarca del Nalón, afirmó que aún no conocen en profundidad la idea: "Se valorará, como todo el documento que vamos a recibir". Y no sólo se valorará si es factible o no, añadió el responsable regional, sino si "es competencia del Principado o no abordar esa obra".

Al acceso a Valnalón, entre las propuestas, se suma la reparación de los inmuebles más próximos a la obra del soterramiento. También, a propuesta del PSOE, mantener la cancha del barrio Urquijo.