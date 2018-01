La Asociación Contra el Cáncer denuncia la última estafa de la lotería en Langreo

La Asociación Española Contra el Cáncer ha denunciado la estafa de la lotería que presuntamente repartió A. G. M., el joven condenado por recaudar dinero en nombre de la niña Shamira de Mieres. Una vecina de Langreo, Verónica Fontán, dio la voz de alarma hace unos días sobre lo ocurrido: "Se aprovechó de mi buena fe, me pidió que vendiera un talón de la lotería, para robar a gente inocente", afirmó la mujer. Ella cursará también una denuncia para que la Policía Nacional inicie la investigación.

Los hechos se remontan a unas semanas antes de Navidad. Según Verónica Fontán, "no teníamos una relación muy estrecha (ella y A. G. M.), sólo era un conocido, pero no sabía cómo era realmente". Así que, cuando le pidió ayuda para vender un talón de lotería en favor de la Asociación Contra el Cáncer, ella no lo dudó: "Tengo muchos familiares que han padecido esta enfermedad. Se aprovechó de eso, de que es un tema muy sensible para mí".

Días después de vender aquel talón, Verónica escuchó comentarios: "Decían que yo era una estafadora porque la lotería era falsa", lamentó la langreana. Se fijó bien en la participación y cayó en la cuenta de que era falsa. Así se unió al grupo de afectados por el estafador del caso Shamira. Responsables de la Asociación Española Contra el Cáncer confirmaron ayer a este diario que la denuncia está ya presentada ante la Policía Nacional de Oviedo. Lamentaron que "alguien haya usurpado nuestra identidad para aprovecharse de esta forma tan vil". Eso sí, matizaron que ellos no han sido víctimas de un delito de estafa. Sí de usurpación de la identidad y de uso inapropiado de la imagen de la entidad.

Las papeletas tienen un cuño casi idéntico al de la Asociación Española Contra el Cáncer. Pero, en el resto de la papeleta, hay varias incongruencias. Una de ellas es la fecha del sorteo, que se sitúa en el año 2016: "Aún así, ese número no ha sido nuestro", afirmaron desde la entidad. También es incorrecta la dirección de la sede que aparece en la participación. Con todas estas pruebas, los responsables de la entidad acudieron a comisaría y presentaron la demanda.

El siguiente paso será la denuncia que ya ha anunciado Verónica Fontán. "No puedo permitir que use mi nombre para estafar a la gente. Usa a una niña enferma, usa a enfermos del cáncer, no tiene medida", clamó la langreana.