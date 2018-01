Era fácil "sacalos pola pinta". El concurso de imitadores de artistas asturianos, que organiza el grupo "A Mansalva" en colaboración con el Ayuntamiento langreano, celebró ayer su primera edición para adultos. La cita dejó pocas butacas libres en el Nuevo Teatro de La Felguera y muchas bocas abiertas entre el público. Por el escenario pasaron auténticos dobles de artistas como Rodrigo Cuevas, Tino Casal y Silvia Quesada, entre otros. Fue el encuentro de adultos y esta tarde, a las 19.30 horas en el mismo lugar, se celebrará la segunda edición del "Sácame pola pinta".

El jurado de la gala de ayer estaba formado por las cantantes Silvia Quesada y Mon Blanco (Los Berrones), junto al cantautor Alfredo González. También se sentó a la mesa de las deliberaciones Adriana López, ganadora de la anterior edición del concurso infantil (se hizo con el premio imitando a Silvia Quesada).

La primera en salir al escenario, decidida y con sonrisa, fue Lidia García. Estaba caracterizada, con traje típico asturiano y garabatu, de La Pastorina. Interpretó "Ya suena la gaita" y se llevó el aplauso del público y la aprobación del jurado: "Nada que objetar", dijo Blanco, que rompió el hielo con las valoraciones. El siguiente concursante fue muy valiente. José Boto tenía por delante la complicada labor de imitar al artista favorito de muchos asturianos: Víctor Manuel con su "La Romería". Y lo hizo bien, aunque un poco rápido: "¿Queríes coger el tren y teníes un poco prisa?", le preguntó Blanco, que matizó que la interpretación y la imitación fue "muy buena".

Y también hay que ser valientes para imitar a un miembro del jurado. Como hizo Samantha García, que se lanzó con "De llonxe, gano". "Ha estado muy bien", le dijo Quesada al término de la actuación. Igual de bien le sentó a Mon Blanco verse representado en Pelayo Gallego.

El nivel estaba ya alto cuando salió al escenario Alfonso Jiménez. Madreñas, ligas y bragas de encaje. ¿A quién le suena? Sí, el joven imitó a Rodrigo Cuevas y lo hizo muy bien. La pequeña Adriana López le valoró: "Muy buena voz, muy bien la interpretación... de la vestimenta no digo nada", rió.

Si alguien cree que el carisma no se reencarna, quizás se equivoque. Pablo Martínez, de Laviana, puso los pelos de punta al público con su interpretación de "Eloise", de Tino Casal. Se llevó un aplauso prolongado y algunos, en las últimas filas, se pusieron en pie. La cita se completó con Quillo Coto y su imitación de "Stukas" con "Atrapada". Y ovación del público, porque tocó la fibra sensible y también porque lo merecía, para Jessica Valdés. Imitó el "Chalaneru" de Chus Pedro y no le faltó detalle. Ni siquiera el foulard.