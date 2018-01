Lastra: "No habrá quema de basura en Asturias ni se construirá la incineradora"

"No habrá quema de basura en La Pereda". Así de tajante se mostró ayer el Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias, Fernando Lastra, que acudió al pueblo de La Rebollá, a unos pocos cientos de metros de la térmica, para explicar de primera mano el Plan Estratégico de Residuos para la región. Ese documento levantó tremendas ampollas entre los vecinos de la zona Norte de Mieres, al contemplar la utilización de la central de La Pereda como uno de los puntos donde quemar residuos. Sin embargo, ayer el Consejero se mostró tajante ante los vecinos, que quedaron satisfechos con la visita y las explicaciones, aunque no del todo convencidos de que ese plan no vaya a tener efectos nocivos para la población.

Acompañado del viceconsejero de Medio Ambiente, Benigno Fernández, las primeras palabras de Fernando Lastra fueron claras: "No se va a quemar basura en Asturias". La visita a la Rebollá, donde también estaban varios miembros del PSOE local, se la tomó el Consejero como "una buena oportunidad para hablar del Plan de Residuos en un lugar donde hay una preocupación real, objetiva y sincera". En este sentido, y con conceptos más bien técnicos, indicó que "la producción de un combustible sólido recuperable no es quema de basura en Asturias". "Requiere un tratamiento más complejo y requiere de valorización química o energética, y creo que merece la pena que hablemos con claridad, que demos estas explicaciones, y que descartemos algunas cuestiones que se están manejando", agregó Lastra. Precisamente esa cuestión que quiso descartar fue la de la incineradora: "En Asturias no va a haber una planta incineradora en el Plan de Residuos, estamos hablando de algo muy distinto en La Pereda". E insistió en que "lo que contempla el Plan de Residuos es la producción de un combustible, pero hay que diferencias ese combustible de lo que se llama quema de basura". "Para quemar basura se requeriría construir una incineradora y eso no va a ocurrir", dijo.

En cuanto a la preocupación vecinal por las emisiones o lo que conllevará esa quema de "combustible", Lastra aseguró que "estamos tratando de que todo lo que tenga el plan de residuos tenga el mayor control ambiental, tanto en emisiones como en la gestión del mismo". "El Plan contempla la gestión de los residuos en las mejores condiciones ambientales, que nadie tenga ninguna duda", indicó el Consejero, que matizó que "el plan de residuos es una gestión controlada, ordenada, técnicamente dirigida y tecnológicamente validada".

El presidente de la asociación de vecinos de La Rebollá, Miguel Martín, explicó que "estábamos muy preocupados tras las reuniones que fuimos manteniendo con diferentes colectivos, y agradecemos la visita del Consejero". Eso sí, el responsable vecinal de un pueblo donde viven unos 160 vecinos, señaló que "las dudas seguimos teniéndolas, pero se agradece que nos estén dando las explicaciones".

La utilización de la planta de La Pereda dentro del Plan de Residuos del Principado ha sido objeto de una ardua polémica en el Norte del concejo de Mieres, donde los vecinos llegaron a manifestarse cortando incluso los accesos a la térmica.