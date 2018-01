Langreo a vista de pájaro

Cual Phileas Fogg en "La vuelta al mundo en 80 días" -la novela de Julio Verne-, los niños de Langreo disfrutaron ayer de un emocionante viaje en globo. Una actividad que se enmarcó dentro del Salón de Navidad organizada por el Ayuntamiento de Langreo y que supuso toda una experiencia, sobre todo para los más pequeños. Los pilotos Alfonso y Jorge Iglesias dirigieron este globo aerostático al que, durante dos horas, fueron subiendo los niños y algún que otro adulto que tampoco se quiso perder la oportunidad de elevarse unas decenas de metros sobre el suelo.

La actividad iba a realizarse hoy, pero las previsiones del tiempo no eran buenas para el globo, así que se decidió adelantarlas un día. A pesar de ello, muchos fueron los que se acercaron hasta los jardines de la Pinacoteca Municipal para montar en este artilugio. Entre ellos Carlota Pascual, quien tras abandonar el globo aseguraba que "me ha gustado mucho, daba un poco de vértigo al subir, pero bien". Una opinión que también manifestó Sandra Sousa, quien aseguró que "impresiona un poco". Aún así, no hubo miedo, como atestiguó el pequeño Martín Rodríguez, afirmando que "volvería a repetir la experiencia".

La actividad pretende fomentar, además, la afición por los globos aerostáticos que, como explicó, Adolfo Iglesias, "se ha ido perdiendo, llegamos a ser quince pilotos en Asturias y ahora estamos cinco". Iglesias cuenta con una dilatada experiencia: "Llevo volando desde 1979" y su globo, el que ayer sobrevoló Langreo, "ha estado en todo el mundo, lo último fue en noviembre del año pasado en México, donde estuvimos junto a otros 200 globos". Esta aeronave puede ascender entre trescientos y quinientos metros, aunque ayer no alcanzaba más de veinte metros de altura. "Lo hacemos por seguridad, porque si subiera un poco más, el globo se desplazaría, y lo que queremos es que los niños disfruten de la experiencia de subir y bajar", destacaba Ana Marbán, coordinadora de Juventud en el Ayuntamiento de Langreo. El globo aerostático "es la actividad estrella del Salón de Navidad, que este año hemos querido que salga a la calle con diversas iniciativas".

Los viajes se hacían en grupos de cuatro y duraban unos pocos minutos, lo suficiente para que el globo se elevase y volviese a bajar. Dos horas, entre las once y media de la mañana y la una y media de la tarde, donde a pesar de haberse adelantado un día y ante la imposibilidad de avisar a todo el mundo, ya se formaron grandes colas.