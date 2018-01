"No se suspenderá ninguna operación", dice Del Busto sobre la falta de anestesistas en Mieres

El Consejero de Sanidad, Francisco del Busto, quiso lanzar ayer un mensaje tranquilizador tras la advertencia de los sindicatos respecto a la falta de anestesistas en el hospital Vital Álvarez Buylla de Mieres. "No hay ni una sola suspensión ni un solo paciente que esté programado para entrar en quirófano al que se le vaya a suspender la operación", señaló tajante el responsable regional.

Ayer, fuentes sindicales denunciaban que el centro hospitalario mierense había perdido dos anestesistas por el traslado de estos profesionales a otras áreas sanitarias de la región. En este sentido, las fuentes sindicales alertaban de que el Álvarez-Buylla quedaba en un estado "complicado", ya que contaría "solo" con cinco profesionales del departamento para cubrir toda la demanda. Un factor que llevaría, en el corto plazo, a un "colapso" en los quirófanos y un incremento súbito en las listas de espera quirúrgicas.

Francisco del Busto si reconoció ayer que no están todas las plazas cubiertas en el departamento de anestesia de Mieres. Pero también explicó el motivo: "En la última oposición quedaron vacantes unas plazas de anestesista en el hospital Álvarez-Buylla". Sin embargo, para el Consejero de Sanidad esto no es óbice para dar un buen servicio, ya que el funcionamiento del Servicio de Salud del Principado se ha adaptado para que Mieres disponga de los profesionales que necesita. "Nuestro sistema sanitario no funciona como islas, sino como un todo, y lo que se ha hecho es trasladar anestesistas de otras áreas sanitarias para asegurar que en todo momento no se va a suspender ni una sola intervención quirúrgica en el hospital Álvarez-Buylla".

No en vano, el responsable regional ha mantenido contacto directo con la gerencia del área sanitaria VII, que dirige Alejandra Fueyo, y aseguró que "no ha habido ni una sola suspensión ni se van a suspender operaciones programadas".