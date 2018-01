Ciudadanos pide soluciones a las inundaciones del enlace de Lada

La edil de Ciudadanos en Langreo, Nerea Forcelledo, reclamó a la Consejería de Infraestructuras realizar un estudio para evitar futuras inundaciones en el enlace entre La Felguera y Lada, bajo las vías de Renfe. "Nos han comunicado que "es un paso bajo las vías, que está diseñado con unas bombas de achique para evitar que se inunde y que su mantenimiento es de carácter municipal", expresó Forcelledo, para añadir a continuación: "Es decir, el Principado no sólo no pretende atajar el problema, sino que pretende cargar al Ayuntamiento de Langreo con la losa de su inactividad. Esto no es nuevo y se viene haciendo con muchos servicios" .