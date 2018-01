Laviana y San Martín, un recorrido real

El don de la ubicuidad que tienen Sus Majestades los Reyes Magos permitió que Melchor, Gaspar y Baltasar también participasen en los otros desfiles que se organizaron ayer en el valle del Nalón.

Los niños de Sotrondio fueron los primeros en ver a los Reyes Magos, que después pasaron por Blimea desde la plaza de la Iglesia hasta llegar a la zona de El Campu. También pasaron por El Entrego, donde repartieron quinientos kilos de caramelos entre los presentes. No se olvidaron de la zona rural del concejo, pasando por Lantero, Santa Bárbara y La Güeria. Otro de los lugares donde tampoco faltaron a su cita Sus Majestades fue en Laviana. En la Pola, el desfile terminó en la plaza de los Ayuntamientos Democráticos, donde se organizó después una recepción oficial. Antes, en el pueblo de Villoria, Melchor, Gaspar y Baltasar estuvieron con los pequeños en el centro cultural "El texu". También disfrutaron de una jornada mágica los niños de Barredos y los de El Condao.

En Sobrescobio, Sus Majestades pasaron por las localidades de Rioseco y Soto de Agues, donde participaron en ambos desfiles. También se acercaron hasta Campo de Caso, con una Cabalgata que finalizó en la iglesia, donde se organizó una recepción y la entrega de regalos. Donde no hubo Cabalgata fue en el distrito langreano de Riaño. Sus organizadores acabaron suspendiendo el desfile, aunque no por el mal tiempo, sino por la falta de voluntarios para participar Eso sí, aunque no hubo Cabalgata, los Reyes Magos sí se pasaron por el hospital para ver a los niños.