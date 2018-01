Mieres tendrá presupuesto tras ocho años de prórrogas

El Ayuntamiento de Mieres afronta su noveno año sin presupuesto. Se trata de un caso insólito en el mapa político no sólo asturiano, sino también nacional. La intención del gobierno local de IU -que gobierna con mayoría absoluta- es poner fin a esta situación y aprobar unas nuevas cuentas en breve. El vicealcalde del concejo, Manuel Ángel Álvarez, explica que el borrador ya está elaborado y que ahora únicamente queda pendiente el último ajuste del gasto. Así, los gestores municipales están actualmente a la espera de que los servicios técnicos municipales ultimen los cálculos siguiendo las directrices ya establecidas por el gobierno local. La intención de IU es poder tramitar el presupuesto a finales de mes o, como muy tarde, en febrero.

El alcalde de Mieres, Aníbal Vázquez, accedió al cargo en la primavera de 2011. Pronto cumplirá siete años en el cargo y aún no tiene aprobado un presupuesto. Y eso que la oposición lo lleva reclamando insistentemente y que, desde 2015, IU cuenta con mayoría absoluta en el Consistorio mierense. El gobierno local, tras varios intentos fallidos de sacar adelante unas nuevas cuentas, apuesta ahora en firme por cumplir con este importante requerimiento económico. "El objetivo es tramitar el nuevo presupuesto a finales de mes", remarca Manuel Ángel Álvarez, que no contempla un escenario que no pase por tener aprobado el documento en febrero como muy tarde.

Pese a las optimistas previsiones municipales, cualquier avance sobre el presupuesto en Mieres debe ponerse en cuarentena. Los antecedentes así lo aconsejan. Y es que en 2014 se llegó a tener elaborado el presupuesto, casi cerrado, pero entonces fue el "caso Goncesco" el que frenó al gobierno local. Al final acabarían pagándose a la citada constructora más de tres millones de euros por un conflicto urbanístico que se remontaba a la década de los ochenta. Hace dos años fueron las denuncias laborales las que constriñeron las arcas municipales hasta el punto de que IU no se atrevió a trabajar con previsiones a un año vista.

Las últimas cuentas aprobadas en Mieres datan de 2009 y durante los últimos ocho años se han ido prorrogando. Así, sigue vigente el presupuesto aprobado en junio de 2009, que, además, salió delante de una forma anómala en un polémico Pleno. El entonces gobierno local del PSOE encabezado por Luis María García tenía minoría en el Pleno y el resto de grupos había anunciado que votaría en contra del presupuesto. A última hora, el PP se presentó a la sesión sin tres de sus siete ediles, permitiendo al PSOE sacar adelante el presupuesto y provocando una división interna en los populares que acabó con la inmediata expulsión del partido de la dirección local. Ese presupuesto de más de 38 millones de euros que fue aprobado por sorpresa ha terminado teniendo, tras sucesivas prórrogas, un vigencia de ocho años, ya que los actuales gestores de IU, partido que votó en contra de ese presupuesto en 2009, han renunciado a elaborar, año tras año, un nuevo plan económico.

El gobierno local lleva tiempo haciendo oídos sordos a las demandas de los grupos de la oposición y del movimiento vecinal. Ahora parece que sí, que finalmente en pocas semanas IU presentará su primer presupuesto en Mieres. Lo aprobarán sin problemas, gracias a su mayoría absoluta, acabando con un largo periodo de "anarquía" económica.