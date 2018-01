Las bodas de oro de unos Reyes Magos en miniatura

"Siempre digo que este año es el último que monto el belén, pero siempre me pierde la ilusión". Estas son las palabras del ingeniero langreano José Manuel Rodríguez, que acumula ya cincuenta años como constructor de nacimientos y cada vez se supera. En esta ocasión, la estampa navideña que guarda en su casa de Langreo mide cuatro metros y medio de largo. "Ha ido creciendo con los años, tanto, que no me cabía en casa y tuve que sacarlo al porche", destaca.

Además, Rodríguez no se contenta con montar cada año el mismo belén, siempre tiene que poner novedades. "Si no hago cosas nuevas, acabaría perdiendo la ilusión por el nacimiento, por eso este año incorporé detalles como un niño que se está columpiando o una mujer con un crío", apunta. Pero no sólo hay figuras y edificios, su belén tiene efectos de luz y sonido. "Empieza con el amanecer, donde se escucha el canto de los pájaros, y después la salida del sol o la puesta en funcionamiento de las norias de las atracciones, tampoco se escapa el atardecer y el anochecer con diferentes efectos, terminando con el canto de una nana", explica. Su creación es tan impresionante, que durante estas fechas recibe un sinfín de visitas en su casa con la única intención de verlo: "Hace unos minutos me llamaron unos amigos para preguntarme si iba a estar en casa por la tarde, la verdad que es una pena que no esté expuesto al público".

El amor de este ingeniero por los belenes le vino de bien pequeño. "Empecé a los doce años colaborando en el antiguo colegio de La Salle en La Felguera, donde aprendí un buen número de técnicas que más tarde repliqué en casa". También aprovechó su profesión para idear algunos de los artilugios que utiliza en este llamativo nacimiento.

¿Y cuántas luces tiene? Rodríguez prefiere no saberlo, pero sí asegura que tiene conectados alrededor de sesenta enchufes. Y en cuanto a las figuras, hay de todo, algunas muy antiguas, otras más nuevas y algunas totalmente artesanales hechas a mano.

Como buen ingeniero, el langreano tiene contabilizadas hasta las horas que le ha costado sacar adelante el nacimiento. En esta ocasión, el montaje del belén conllevó 222 horas. Un arduo trabajo que se vendrá abajo ahora, una vez pasadas las fiestas navideñas.

Todavía no sabe qué hará el año que viene, y aunque haya afirmado que este ha sido el último, seguro que José Manuel Rodríguez ya se encuentra maquinando qué añadir en su próximo nacimiento. Y los que no hayan tenido la oportunidad de verlo en vivo, pueden acudir a su canal de "Youtube" donde muestra sus últimos belenes.