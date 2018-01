Los afectados por el estafador del "caso Shamira" se extienden a Gijón

Las denuncias presentadas contra A. G. M., el lenense condenado por estafa al recaudar dinero en nombre de la niña Shamira Alonso de Mieres e investigado por desmantelar un bar que había alquilado en La Felguera, se extienden a Gijón. También la Asociación Española Contra el Cáncer denunció la estafa de la lotería falsa que presuntamente repartió A. G. M. por usurpación de identidad y de uso inapropiado de la imagen de la entidad. El joven, que aún no ha cumplido los treinta años, engañó presuntamente a un gijonés integrante de un grupo musical. Así lo denunció ante la Policía Nacional el pasado año Ramón del Valle, que acordó con A. G. M. el abono de un adelanto de 700 euros a cambio de la confección de folletos y carteles publicitarios y otros materiales para promocionar sus conciertos. El pago se realizó pero el trabajo comprometido no se realizó, aseguró. "Era un engaño", aseguró.

Del Valle necesitaba un experto en diseño gráfico y recurrió al joven lenense, con el que contactó por medio de una conocida. Inicialmente, acordaron el suministro de folletos publicitarios (flyers) para promocionar sus conciertos. Este material fue elaborado y De Valle lo recibió. El problema llegó después, con el siguiente encargo. Quedaron en Gijón y entonces "insistió con el dinero, que lo necesitaba para el material", señaló el denunciante.

A cambio del dinero, A. G. M. le dio un albarán de compra de materiales de imprenta que no se correspondían con el producto contratado, según apuntó Del Valle. Cuando le hizo saber que no era la factura correcta "se hizo el despistado" y dijo que se había equivocado por lo que fue al coche a buscarla. "Y no volvió. me contestó al teléfono después y me dijo que había tenido que irse porque su abuela estaba enferma", añadió el cantante. Después de muchas llamadas consiguió contactar con él y quedaron en verse en La Felguera pero no apareció.

Posteriormente se enteró de que había sido víctima de un engaño y que había más personas en una situación similar a la suya. Acudió a la Comisaría de la Policía Nacional de Gijón aunque las diligencias se trasladaron a Langreo, donde se detectaron otros casos. También acudió a las dependencias policiales la langreana a la que A. G. M. engañó presuntamente para que vendiese un talón de lotería falsa de la Asociación Española Contra el Cáncer. Sin embargo, no pudo presentar la denuncia al haber prescrito dado el tiempo transcurrido y la cuantía. Los engaños podrían haber afectado a inmigrantes que necesitaban regularizar su situación.

A. G. M. fue detenido días atrás por la Policía tras alquilar un bar en La Felguera para vender todo el mobiliario y electrodomésticos a través de las redes sociales. Posteriormente fue puesto a disposición judicial. Ahora está a la espera de juicio.