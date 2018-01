Morcín pretende que se permita pescar en los Alfilorios

La puerta abierta para que a los pantanos del parque de Redes pueda dárseles un uso lúdico ha acelerado las aspiraciones del concejo de Morcín para que se pueda hacer lo propio en los Alfilorios. El alcalde, Mino García, de IU, ha solicitado que se permita la pesca y adecuar una senda en el entorno. Un proyecto que también respalda su partido a nivel regional. El diputado Ovidio Zapico aseguró que los planteamientos de Morcín son "muy justos y, además, posibles". Eso sí, el primer paso será lograr que Confederación Hidrográfica del Cantábrico les escuche, algo que todavía no ha ocurrido.

Desde IU destacan que "la pesca sin plomo unida a una senda en el perímetro del pantano no afecta en absoluto a la calidad del agua de los Alfilorios", y por lo tanto, "habiendo voluntad por parte de las diferentes administraciones implicadas, la regional y la estatal en este caso, tiene que ser posible que se desbloquee la situación en Morcín en unos meses", había subrayado Zapico. Estas actividades, como también ocurriría en los pantanos de Redes, "no serán la panacea, lo tenemos claro, pero sumarán atractivos turísticos importantes y a los que no tenemos que renunciar".