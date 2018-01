Podemos critica que el Gobierno anteponga el tren de gas al futuro del carbón

El diputado de Podemos Asturies en el Congreso, Segundo González, ha tildado de "vergüenza" que el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, estuviera el lunes en Mieres para asistir a las primeras pruebas del pionero tren impulsado con gas licuado en lugar de "abordar el futuro de las cuencas mineras y fondos mineros".

González critica que tanto Nadal como el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, hayan estado en Mieres para "hablar del unicornio del gas licuado" en lugar de abordar otros asuntos. A Nadal, en concreto, le recrimina que esté dando prioridad a esta tecnología, considerando "una broma de mal gusto" que acuda "al corazón de las Cuencas" a hablar de la descarbonización "cuando no se sabe qué va a pasar cuando se termine el plan de actuación del carbón y tengan que cerrar las minas por mandato europeo". "Que venga a hablar de gas licuado cuando no se sabe qué pasa con los fondos mineros y su deuda es una vergüenza", ha criticado. Al titular de Fomento le reprocha González que no haya aprovechado su presencia en Mieres para "hablar de los 580 millones para infraestructuras de Asturias, ni del calendario para acometer las actuaciones previstas".

"Esperábamos también que pidiese disculpas a los cientos de asturianos atascados en la AP-6", señaló en alusión al gran atasco que se formó en esta vía a causa de un fuerte temporal de nieve.