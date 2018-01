El nuevo concejal de IU en Langreo asume las áreas de Tamara Argüelles

Las dos formaciones que componen el equipo de gobierno langreano, IU y Somos, incorporan a un nuevo concejal con el cambio de año. Alfredo Fernández Vallina ya ha tomado posesión como edil de la coalición sustituyendo a Tamara Argüelles mientras que el nuevo representante de Somos lo hará en un próximo pleno municipal, ocupando el lugar que dejó Vanesa Llaneza en Somos tras su renuncia.

Alfredo Fernández Vallina se ha hecho cargo del área que dirigía la representante de IU que abandonó el ejecutivo municipal y ya ejerce como concejal de Cultura, Educación y Política Lingüística. En los últimos días ha representado al equipo de gobierno municipal en diversos actos celebrados en el concejo. Somos mantendrá en los próximos días una reunión para clarificar el escenario. De ella saldrá el nombre del edil que sustituirá a Vanesa Llaneza. El siguiente en la lista, tras los integrantes de la candidatura que forman parte del grupo municipal, es Héctor Palacio.

Llaneza se ocupaba de las áreas de Empleo, Desarrollo Industrial y Comercio. Si el nuevo edil se hiciese cargo de estas competencias, la incorporación de los nuevos representantes de IU y de Somos en la corporación municipal no obligaría, por tanto, a reorganizar las tareas encomendadas a otros concejales que integran ya del gobierno local.

Vanesa Llaneza renunció a su acta de concejala en el último pleno celebrado en el Ayuntamiento de Langreo, el pasado 28 de diciembre. Fue el mismo en el que Alfredo Fernández se incorporó al equipo de gobierno. Llaneza había anunciado su marcha a finales de septiembre por motivos personales. En el acto en el que hizo pública su renuncia al cargo instó a trabajar para acabar con los problemas de conciliación que provocan que la mayor parte de los ciudadanos "que dejan sus cargos institucionales seamos mujeres". Sin embargo, en el inicio del pleno de su despedida comunicó que retiraba la renuncia. Lo hizo tras la petición realizada por el Alcalde, Jesús Sánchez, dada la situación generada en el seno del ejecutivo municipal que terminó con la marcha de Tamara Argüelles. Se debatían las tasas e impuestos municipales y el equipo de gobierno corría el riesgo de quedar en minoría tanto en ese pleno como en el siguiente, centrado en los presupuestos municipales de este ejercicio.

Tamara Argüelles renunció a su acta como concejala de IU. La edil había sido destituida de sus competencias por el Alcalde después de que pidiera a personal municipal que la fuese a buscar en coche a su trabajo, en Oviedo, para asistir a comisiones municipales. IU pidió a Argüelles su renuncia. Si esta no se produjese la dirección local de la coalición estaba dispuesta a iniciar el proceso para que la edil pasase a los no adscritos. Las competencias de Cultura, Educación y Política Lingüística fueron asumidas temporalmente por el Alcalde. Este es el tercer cambio que se produce en este mandato en el ejecutivo local. En el resto de las formaciones -PSOE, PP y Ciudadanos- no ha habido renuncias de concejales desde las elecciones municipales de 2015.