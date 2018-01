Festejos "El Carbayu" comienza el proceso para buscar nueva directiva

La Sociedad de Festejos y Cultura "Nuestra Señora de El Carbayu" ha comenzado el proceso para elegir una nueva junta directiva que sustituya a la actual. Para ello, ha convocado a sus socios a una junta general ordinaria que tendrá lugar en el centro social de El Carbayu el próximo día 27 a las once y media de la mañana, donde se convocarán las elecciones. Una semana antes, el día 20, la Asociación de Vecinos "El Carbayu-El Pando", hará lo propio también con el mismo objetivo, sacar adelante una nueva directiva que dirija los caminos de esta organización.

A pesar de las buenas intenciones, el presidente de ambas entidades, Julio González, que lleva trece años al frente de las mismas, no se muestra demasiado optimista con la posibilidad de ser relevado de sus cargos. "Nuestra intención es que salga una nueva directiva, pero no parece que haya mucho interés", destacó ayer. De este modo, y si no hay candidaturas, González tendrá que seguir al frente de las entidades.

Además de la convocatoria de elecciones, la junta general ordinaria de Festejos "El Carbayu" también dará cuenta del estado de las cuentas y de la propia sociedad. Asimismo, también se ha propuesto el 3 de febrero como fecha para la celebración de la junta general extraordinaria. En el caso de la asociación de vecinos, esta cita será el 3 de marzo, tal y como marcan sus propios estatutos.

Sin duda lo más destacado del trabajo en Festejos "El Carbayu" es la organización de las fiestas en el mes de septiembre, que cuentan con la declaración de Interés Turístico Regional, que consiguieron a finales de 2012.

Otro de los hitos, tanto de la sociedad de festejos como de la asociación de vecinos fue la apertura del centro social tras las obras de rehabilitación. Las instalaciones fueron abiertas al público en septiembre de 2016, unos días antes de que se celebrasen sus tradicionales fiestas. Un año tardaron en realizar las obras, que se realizaron en dos fases. Por un lado, una parte de los trabajos fue ejecutada por una empresa con cargo a la cuantía del premio "Pueblo afayadizu" que correspondía a El Carbayu mientras que la segunda corrió a cargo de los vecinos, que trabajaron para rehabilitar el edificio.