La plantilla municipal rechaza "el linchamiento público" por un "falso" absentismo laboral

Los trabajadores del Ayuntamiento de Mieres se consideran víctimas de una "campaña de desprestigio" de un "linchamiento" por parte del gobierno local. El comité de empresa mostró ayer su malestar tras hacer público la Agrupación Vecinal de Mieres su preocupación ante los datos de absentismo laboral que les han trasladado los gestores de IU, con servicios, al parecer, en los que llegan a faltar la mitad de sus efectivos.

Los portavoces sindicales quisieron ayer puntualizar que el concepto de absentismo "no solo incluye la falta al puesto de trabajo sin causa justificada, que no sucede ya que existen medidas de control para evitarlo, sino que también engloba las bajas de incapacidad temporal y los permisos legalmente establecidos". También remarcan que los datos que maneja el gobierno local contabilizan las jubilaciones y los traslados como parte del absentismo laboral: "Esta plantilla está sujeta a ley, que no a convenio, en todo lo que respecta a horarios y derechos laborales", subrayan los portavoces de la plantilla, haciendo referencia a que el Ayuntamiento lleva desde 2009 sin convenio laboral.

El comité de empresa quiso ayer fijar su postura sobre el funcionamiento de los servicios municipales y la reorganización de los mismos que se abordará este año: "Nos parece inconcebible que esta Corporación traslade su preocupación a las asociaciones vecinales y no sea capaz de mantener un dialogo fluido con los representantes sindicales para trasladarles cualquier incidencia que afecte a los trabajador". Los sindicatos no entienden que se utilice el absentismo laboral como arma arrojadiza: "Estas afirmaciones no hacen más que confirmar la campaña de desprestigio contra el colectivo que este Ayuntamiento traslada a las asociaciones vecinales para tapar su propia inacción. Cabe decir que los empleados municipales están realizando un gran esfuerzo para paliar la mala gestión de la Corporación, supliendo la falta de recursos materiales y humanos y soportando en muchas ocasiones difamaciones no fundamentadas, sino provenientes de rumores y comentarios de pasillos que se trasladen a la ciudadanía con la intención de menoscabar la dignidad de las personas trabajadoras". De igual forma, el comité critica lo que considera planteamientos interesados y sesgados: "No se comprende que el Ayuntamiento no explique también a las asociaciones porqué no se produce la reposición de plazas en los servicios que están bajo mínimos por jubilaciones, con vacantes sin cubrir, con una plantilla envejecida y desbordada". Así, los trabajadores se preguntan "porqué es ahora necesario un linchamiento público de la plantilla para avalar los cambios que se pretenden llevar a cabo".