CC OO pondrá "todos los medios" para que la minería siga porque es "estratégica"

Fue en un cementerio, el de la localidad mierense de Ujo, donde la minería del carbón dio ayer de nuevo muestras de estar muy viva, o al menos de que sus trabajadores van a pelear por su futuro. Fue durante el homenaje a Lorenzo Gallardo, el picador mierense que fallecía hace 20 años tras ser atropellado en una barricada durante las movilizaciones de 1998. Ahí, CC OO de Asturias, sindicato al que pertenecía, aseguró que pondrá "todos sus medios" para salvar al sector.

El secretario general de CC OO de Asturias, José Manuel Zapico, aseguró que "desgraciadamente 20 años después del fallecimiento de Lorenzo Gallardo, también la minería en el año 2018 se la juega todo, y en ese sentido que a nadie le quepa duda que CC OO va a dar la cara". Lo justificó en que "entendemos que la minería del carbón sigue siendo un sector estratégico para el Estado, y sigue generando empleo estable y con derechos, y las comarcas mineras no pueden renunciar a uno de sus mayores valores como es el carbón, la minería y los valores que conlleva de solidaridad y de compromiso".

Además, el responsable sindical agregó que "queremos denunciar una vez más la declaración unilateral de cierre de las térmicas de carbón porque frente a esa decisión de Iberdrola que solo persigue a través del marketing verde aumentar sus beneficios". Por ello, entiende Zapico, "el Gobierno tiene que aplicar el artículo 128 de la Constitución española que supedita la riqueza del país al interés general". "Y no es para menos porque estamos ante una nueva reconversión industrial si no se evita porque no solo estaríamos hablando de las térmicas del carbón, del cierre de la minería, de lo que supone para los puertos la logística y el transporte, sino que esa decisión supondría el encarecimiento de la energía un 25 por ciento", dijo, para agregar que es una cifra "que no pueden soportar ni las familias ni las grandes empresas consumidoras de electricidad". Para el portavoz de CC OO "Asturias no está preparada para una nueva reconversión industrial y CC OO va a dar la cara para evitarla", y añadió que el sindicato que dirige en Asturias "a poner todos los medios a su alcance para evitar el cierre y el fin de la minería del carbón".

Por su parte, Damián Manzano, secretario general de CC OO de Industria también se acordó de Lorenzo Gallardo en su intervención y personificó en el picador "ese movimiento obrero que tantas luchas llevó durante tantísimo tiempo a cabo, con compañeros anónimos". A continuación expuso que "nosotros no vamos a dejar que nadie nos arrebate el justo futuro de las cuencas mineras". "Tenemos por delante una lucha complicada y difícil en este 2018, que a algunos parecían que les quedaba muy lejos, pero que hace 20 años se defendía cortando las carreteras", indicó Manzano.