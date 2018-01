El director de Deportes afirma que "no hay dudas" sobre las concesiones de los complejos

El director general de Deporte, José Ramón Tuero, aseguró ayer, ante las acusaciones de "oscurantismo" por parte de Podemos, que "no hay ningún tipo de duda respecto a las contrataciones y las adjudicaciones de los concesionarios, y con mucho gusto iré a la Junta o donde haga falta a volver a explicar lo mismo".

Tuero reprochó a Podemos que "es un tema recurrente, y no entiendo que vuelvan con lo mismo. Se lo hemos explicado muchas veces, así que no se muy bien si no se enteran o hay mala fe para poner de poner el foco en un oscurantismo que no hay en las estaciones". El director de Deportes, indicó que "en la nieve está todo blanco sobre negro, y en cuanto a las concesiones de escuelas y alquileres, tanto Pajares como Fuentes de Invierno tienen el mismo modelo, y es un concurso público, que está en el portal de transparencia, con sus pliegos y sus baremos", dijo. "Todo está regulado", apostilló.