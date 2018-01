"Echo de menos el olor a mina de mi padre"

Con la voz entrecortada, y las lágrimas inundando sus ojos, Déborah Gallardo, la hija del minero atropellado hace 20 años en una barricada, recordaba a su padre. "Respiro el mismo ambiente de la mina que mi padre respiró", decía al borde del llanto, emocionada por la memoria de una trágica muerte que al picador de Ujo le llegó muy pronto.

A los 38 años, cuando participaba en una barricada en defensa de los derechos de los mineros de Hunosa, un conductor le atropellaba, segando la vida de un hombre que dejaba mujer y dos hijas. Veinte años después, su memoria sigue muy viva, y ayer sus compañeros, familiares y amigos, se encargaron de recordar al hombre "que dio su vida por defender sus ideas y el trabajo de los demás". Rememoró su hija Déborah el día antes del fatal desenlace. "No se me olvidará en la vida el día antes de su muerte, cuando decía: '¡Cortaré la carretera, quemare les ruedes, me quedan cinco años pa prejubilarme!'".

Déborah Gallardo Pérez hizo de portavoz de la familia, aunque no estuvo sola. Su hermana y su madre la acompañaron. "Echo de menos sus manos ásperas, sus ojos perfilados del polvo del carbón al llegar a casa", rememoraba emocionada. "Echo de menos el olor a mina de su cuerpo cuando me abrazaba", prosiguió. Pero el mejor recuerdo y homenaje para Lorenzo Gallardo, es, en palabras de su hija, "continuar luchando por nuestro futuro, como mi padre luchó por el de sus hijas". "Lucharemos todos juntos para que la minería no cierre, tenemos que seguir luchando como hizo mi padre. La mina no puede cerrar", finalizaba.

Posteriormente, se descubrió una placa en su memoria en el parque de Ujo que lleva su nombre, y se cerró el acto con la intervención de la cantante Anabel Santiago, que interpretó "A la madre del mineru" y "Santa Bárbara Bendita".