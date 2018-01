El PSOE apela al espíritu de Manuel Llaneza: "Aún no somos suficientes"

Manuel Llaneza llegó a la alcaldía de Mieres hace ahora cien años, concretamente el 1 de enero de 1908. El PSOE de Mieres cerró ayer los actos conmemorativos de esta efeméride con un encuentro en la Casa de Cultura que contó, entre otros, con la presencia de Adrián Barbón. Curiosamente, el nuevo responsable de la FSA acaba de cumplir también su centenario, en este caso de días, al frente del socialismo asturiano. Apeló a la figura de Manuel Llaneza para lograr que la sociedad asturiana "no nos vea como una sociedad conformista". Así, recordó que Manuel Llaneza siempre defendió que las organizaciones eran "fundamentales" en la lucha obrera. "Necesitamos recuperar ese espíritu y abrir la FSA a todos los asturianos. No somos suficientes y no nos conformamos. Necesitamos más organización y compromiso para fortalecer nuestra estructura".

Decenas de afiliados y simpatizantes se dieron ayer cita en la Casa de Cultura de Mieres para ornar el imborrable legado de Manuel Llaneza. En el acto intervinieron, además de Adrián Barbón, la actual secretaria general de la agrupación local, Ana González, la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra; y el secretario del SOMA, José Luis Alperi. Este último recordó que Manuel Llaneza también fundó el SOMA en 1910. "Se le puede considerar la figura más importante del socialismo asturiano, como han destaco los historiados, e ideó el binomio sindicato-partido, unas de sus herencias más importantes".

Adriana lastra también recalcó la doble faceta político-sindical de Llaneza: "Fue pionero en muchas cosas. Creo el primer sindicato de industria del movimiento obrero español, que no sólo se dedicó a las reivindicaciones propias de la clase trabajadora, sino que impulsó una serie de organizaciones asistenciales para que los mineros tuvieran acceso, entre otras cosas, a la salud, la cultura y el ocio. A él le debemos también las casas del pueblo", subrayó Lastra.