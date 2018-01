Foro apoyará los presupuestos en Aller pese a la situación política municipal

El presidente de Foro en Aller y portavoz en el Ayuntamiento, Pablo González, ha anunciado que su partido va a apoyar los presupuestos presentados por el equipo de Gobierno no adscrito, y expresó que "la flexibilidad en la negociación" de las cuentas "ha sido muy positiva".

González agregó que "tenemos como único objetivo el beneficio de los alleranos, por eso consideramos que si estos presupuestos no se aprueban los vecinos salen perdiendo, por lo que votaremos a favor de ellos". "Aunque la situación actual de un alcalde no adscrito no es la ideal en Aller, consideramos que estos presupuestos son beneficiosos para el concejo", dijo el edil.

El portavoz de Foro indicó que "nuestras exigencias han sido contempladas en el presupuesto". Entre las peticiones, la creación de una partida específica para la pista del Rasón o la puesta en servicio de un área de desinfección de carros de transporte animal. Además, Foro también respaldó "la intención del gobierno local de realizar un área de juego de balón en la zona del parque de la Brújula en Moreda". Además, para Foro era "condición imprescindible" mantener los 22.000 euros de becas y ayudas escolares, algo que también se refleja en las cuentas municipales.

"Somos conscientes de que apoyar los presupuestos en Aller se trata de una difícil solución, debido a la crisis política que atraviesa el Consistorio, pero creemos que nuestra decisión es la adecuada para el concejo", concluye Pablo González.