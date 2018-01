Manuel Hernández: "La central de Lada tiene las horas contadas, es testimonial"

Manuel Hernández Muñiz es titular del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Oviedo y estuvo en la Casa de la Buelga para impartir la conferencia "Sistema eléctrico y carbón", una de las actividades que semanalmente organiza la Asociación Cultural Cauce del Nalón. También participaron como organizadores la Universidad de Oviedo y el Ayuntamiento de Langreo y colaboró el Club LA NUEVA ESPAÑA de las Cuencas. El director de la Casa de la Buelga, Aladino Fernández, ejerció como presentador del acto y evidenció la brillante trayectoria profesional del ponente, a quien agradeció su trayectoria de compromiso con Langreo, pues, según explicó, "no es nuevo en esta casa y ha participado en numerosos cursos de Extensión Universitaria, trabajando siempre de modo riguroso y documentado".

En fechas recientes, Manuel Hernández publicó un artículo en LA NUEVA ESPAÑA, al que hizo referencia durante su intervención y en el que planteaba, entre otras cosas, "la necesidad de desdramatizar el cierre de la central de Lada y asumir que ese cierre implica achatarrar la planta y asumir el coste de su desmantelamiento, sin miedo y con la confianza de que se tomará el camino adecuado".

Para el ponente, "es necesario hacer una revolución y cambiar nuestra manera de producir, y podemos estar tranquilos porque hay gente muy lista investigando". Además, dejó patente la necesidad de que "en esa revolución haya una serie de compromisos, entre ellos no confundir las cifras ni olvidar lo que las emisiones del carbón suponen". Por otra parte, dejó claro que "no hay que pasar por alto que la Unión Europea ha dicho que las centrales térmicas no interesan si son muy contaminantes".

"Iberdrola empezó a llevar a cabo una política blanca y ecológica en Europa pero respecto a Lada jugó a que seguía, aunque ahora ha dicho que no y además mandó señales equívocas y ambiguas acerca de su continuidad, con lo cual tiene sentido el cabreo de los sindicatos", aseguró el conferenciante. Al mismo tiempo, se mostró convencido de que "no tiene sentido que se esté produciendo con carbón importado, ya que en el momento en que rompemos la simbiosis entre mina y centrales la vida útil de esas centrales empieza a diluirse". "Lada tiene las horas contadas, porque los datos demuestran que hoy por hoy juega un papel casi testimonial en la producción, así que la cuestión es si seremos capaces de coger el toro por los cuernos al afrontar su cierre" aseveró.

Hernández llamó la atención sobre el hecho de que es necesario recuperar el suelo industrial y se mostró convencido de que "lo que nos tiene que interesar es aquello que podemos hacer con el activo productivo que supone el suelo de Lada, que además está muy bien situado en el área central de Asturias". El profesor abogó por regenerarlo, lo mismo que se hizo con los ríos y las escombreras, y mostró su convicción de que, hacerlo así "supondrá incrustar el tema de la sostenibilidad en el plano de la regeneración urbana". Para terminar, advirtió sobre la necesidad "de usar la cabeza para dar el último paso y que este tiempo que hemos comprado en las tres últimas décadas nos sirva para situar a la Cuenca del Nalón en el lugar que se merece, apartándose del declive que viene padeciendo desde la mitad del siglo pasado".