Los museos carboneros se unen en la marca "Minas de Asturias" para atraer turistas

La unión de fuerzas para salir adelante siempre ha sido seña de identidad de la familia minera. Y el espíritu se mantiene en plena búsqueda de alternativas al sector extractivo. Buena prueba es la creación de "Minas de Asturias": una marca única para dar a conocer el conjunto de los museos del sector en la comarca -el Pozo Sotón, el Museo de la Minería (Mumi) y el Ecomuseo de Samuño-, que han puesto en marcha Hunosa, los Ayuntamientos de San Martín del Rey Aurelio y Langreo y el Principado. La iniciativa se dará a conocer en la Feria Internacional del Turismo (Fitur), que se celebrará esta semana en Madrid.

Hay oferta para todos. Para los más aventureros, el Pozo Sotón. Es una explotación de la empresa pública que, a mediados de 2015, se convirtió en la primera mina del mundo que ofrece la posibilidad de ser minero por un día, "trabajando" a seiscientos metros de profundidad. La mina está declarada Bien de Interés Cultural (BIC) y ha sido catalogada por el Comité Internacional para la Conservación y Defensa del Patrimonio Industrial entre los cien elementos más representativos del patrimonio industrial español. El Museo de la Minería es la pieza más veterana de "Minas de Asturias" y permite la entrada a una recreación de una explotación, apta para todos los públicos. Las familias también tienen encaje en la oferta del Ecomuseo Minero del Valle de Samuño. La visita incluye un viaje en tren desde Samuño hasta el pozo San Luis, declarado Bien de Interés Cultural.

Juntos serán más fuertes. Los impulsores de "Minas de Asturias" consideran que la marca "permitirá facilitar que las comarcas mineras se vean identificadas". La denominación "nace con vocación de integrar, de enriquecer la oferta, y con una posición abierta que favorece la participación de todo el territorio minero".

El proyecto "Minas Asturias" mira a Europa. Los impulsores destacan que "el turismo industrial es un recurso que está funcionando con éxito en otros países". Como la fábrica de Volkswagen en Alemania, con dos millones de visitas al año. O la factoría de cerveza Guinness en Dublín (Irlanda), el recurso más visitado en la ciudad.

Trabajar juntos, añadieron, es "obligatorio". La creación de la marca, con un logo específico, "es un primer paso que se da sin fijar metas ni barreras". Esta iniciativa podrá dar pie a otras actividades como las entradas, asistencia a ferias o promoción conjuntas. Y no quieren ceñir la oferta a las instalaciones. "Tenemos claro que el entorno es un componente fundamental para entender la Revolución Industrial. Nuestros museos no son centros herméticos sino espacios abiertos y fusionados con el territorio", afirman. Un gran museo formado por puentes, castilletes, bocaminas y barriadas mineras. No es descabellado pensar, señalan los impulsores de la marca, que las comarcas mineras de Asturias puedan ser Patrimonio Industrial de la Humanidad. El trabajo para conseguirlo empieza ahora.