La prórroga de un convenio, la clave en la primera sesión de la vista oral

La primera vista oral del juicio por prevaricación continuada contra el alcalde de Aller, David Moreno, y su antecesor en el cargo, Gabriel Pérez Villalta, fue larga. Por la sala pasaron siete testigos, además de los dos acusados. Así, prestaron testifical tres exinterventores del Ayuntamiento de Aller, el exconcejal de Deportes (en el cargo desde 2011 hasta 2015), el coordinador y el técnico municipal del área y la exsecretaria del Ayuntamiento de Aller. Las declaraciones de los testigos estuvieron orientadas a dirimir dos cuestiones claves para el proceso: si la subvención se concedía en base a un convenio, que no había sido renovado oficialmente "pero sí tácitamente", según la defensa. Y también si en realidad el modelo al que se acogía el Ayuntamiento era o no una subvención.

En 1996, se firmó el primer convenio entre Ayuntamiento y asociación deportiva. Tanto Villalta como Moreno negaron tener relación alguna con los miembros de la entidad: "Yo, si los veo aquí delante, no los conozco", afirmó Pérez Villalta. Ese convenio se mantuvo, sin ningún reparo de los servicios de Intervención ni Secretaria, durante casi diez años. De hecho, una fecha clave en el procedimiento es el año 2005. Fue entonces cuando entró en vigor la Ley de Subvenciones y, poco después, empezaron los reparos de Intervención.

"Consideraba que no se cumplía con lo establecido en la ley, pero ese es mi punto de vista", afirmó la interventora que inició los reparos a las ayudas, tras señalar que "no tenía constancia de ningún convenio en el año 2005". Ahí está la clave para la defensa: el abogado de David Moreno mostró a otra interventora un documento en el que se hace referencia a una modificación del convenio. Estaba datado en el año 2006: "Firmé ese documento pero fue un error mío, yo mantengo que no había un convenio en vigor", afirmó. La exsecretaria del Ayuntamiento de Aller, por su parte, afirmó que ella emitía informes negativos en base a los reparos del servicio de Intervención. Los técnicos y el exconcejal se afianzaron en la postura de que el convenio estaba en vigor.