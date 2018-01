El grado de Deportes en Mieres costaría un millón, siete veces menos que en Oviedo

La Universidad de Oviedo aún no ha decidido dónde se implantará el nuevo grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (la antigua INEF). El rector, Santiago García Granda, afirmó ayer en Mieres que "es un asunto complejo" y ofreció, por primera vez, datos sobre la inversión para la puesta en marcha de la titulación. En el campus de Mieres, a través de la Facultad Padre Ossó (una iniciativa privada), supondría para la Universidad una inversión de un millón de euros. El otro proyecto sobre la mesa, en Oviedo a través de la Facultad de Profesorado (de la Universidad, con gestión pública), alcanzaría los siete millones. La primera opción sería, de lejos, más ventajosa económicamente. Pero el Rector es prudente: "En Mieres no tendríamos que hacer esa inversión tan grande, pero estamos estudiando todas las opciones". No obstante, mantiene que el grado podría estar implantado en el plazo de un año.

El Rector de la Universidad de Oviedo hizo estas declaraciones en el campus de Mieres, antes de la inauguración de las X Jornadas de innovación en docencia universitaria. Es una vuelta de tuerca más en un debate que lleva meses sobre la mesa. Fue en verano cuando se dio a conocer el proyecto de la Facultad Padre Ossó. El plan incluye la especialización de los estudios en biomecánica o actividades invernales.

"Una vez que tengamos todos los proyectos, tenemos que acordar con el Principado qué es lo más conviene", señaló ayer el Rector, con cautela. Actualmente sólo hay dos proyectos presentados "y una intención". Son los ya citados del campus de Mieres y Oviedo y, añadió Santiago García Granda, "también hay un gran interés en Gijón". "La decisión que tomaremos aún es una incógnita", afirmó.

La propuesta

Fue Padre Ossó la que primero puso el proyecto sobre la mesa. En agosto, el Decano de la Facultad, José Antonio Prieto, afirmó que "se lo propuse al Rector el mes pasado (en julio de 2017), aunque sin nada en concreto porque ya sabíamos que a nivel público no podía salir adelante, pero sí con nuestra ayuda". El plan prevé que la Universidad de Oviedo facilite las instalaciones -ya existentes en el campus de Mieres-, mientras que Padre Ossó se haría cargo del resto de los recursos. "La principal inversión es el profesorado, porque necesitamos entre veinticinco y treinta profesores especializados de distintas disciplinas deportivas, también contrataríamos personal de administración y servicios", señaló el Decano.

El Rector había apostado por el campus de Mieres como ubicación. Ahora la postura parece no estar tan clara y el responsable de la Universidad de Oviedo espera a recibir todos los proyectos para, junto al Principado de Asturias, tomar una decisión en firme.