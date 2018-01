El hombre que intentó matar con un cuchillo a su expareja en Mieres acepta 5 años de cárcel

Los testigos esperaban a la puerta de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial para entrar a declarar sobre lo ocurrido en el mes de diciembre del año 2016, a las puertas de una peluquería de la céntrica calle La Vega de Mieres, cuando José Luis F., de 72 años, intentó matar con un cuchillo a su expareja, Aurelia B.. Sin embargo, el juicio no llegó a celebrarse, al aceptar el acusado una pena de cinco años de cárcel tras el acuerdo de conformidad al que llegaron las partes. Los abogados tanto de la acusación particular, Margarita Díez, como de la defensa, José Manuel Brea, se mostraron satisfechos por el acuerdo.

El pacto conllevó un cambio en la calificación del delito por parte del Ministerio Fiscal, que en un principio había acusado a José Luis F. de un asesinato en grado de tentativa, con una pena de doce años. Finalmente rebajó la petición, ya que el hombre ya había abonado 12.210 euros en concepto de indemnización. "En la horquilla que hay entre 10 y 5 años por el homicidio en grado de tentativa se ha optado por la menor pena al haber reparado el daño", señaló el letrado de la defensa.

Lo que se mantuvo en el acuerdo de conformidad fueron las medidas de protección que solicitaba la Fiscalía: 8 años de libertad vigilada, con la obligación de estar localizable mediante aparatos electrónicos y la prohibición de aproximarse a la víctima y comunicarse con ella. No se impuso, sin embargo, la prohibición de residir en Mieres, pues la víctima abandonó la ciudad poco después. "Al poco tiempo se fue a una casa de acogida y desde entonces ya no reside en Mieres, por lo que no era necesario ya que ella no tiene ningún interés ni intención de volver", señaló Margarita Díez.

Antes y después de la vista se vivieron algunos momentos incómodos en los pasillos de la Audiencia Provincial. En un principio, la víctima, acompañada por otra persona, no debería de haberse cruzado con el acusado. Sin embargo, ante la celebración de un juicio en la sala en la que iban a esperar salieron al pasillo, por donde pasó José Luis F., que iba esposado y custodiados por dos policías. La misma escena que se repitió a la salida.

Los hechos tuvieron lugar en diciembre de 2016. El acusado mantuvo durante un año y cuatro meses una relación de noviazgo con la víctima, 30 años menor. Una relación que la Fiscalía definía como "caracterizada por el sometimiento". El propio escrito del Ministerio Público señalaba que en más de una ocasión, el acusado le dijo que "no la mataba porque la quería, pero que si le fallaba en algo la mataría".

Durante la relación, la víctima soportó agresiones, que nunca denunció, pero la última vez que la golpeó, la mujer dejó la relación. José Luis F. no aceptó la ruptura y el 16 de diciembre de 2016 se plantó a la puerta de una peluquería donde había ido la víctima. Cuando ella salió, se abalanzó sobre ella, empujándola. La mujer entró de nuevo al establecimiento para refugiarse. El hombre, sin embargo, entró y la convenció de que saliera con él, y en ese momento, sacó un cuchillo de 15 centímetros de su chaqueta y lo dirigió hacia el abdomen de la víctima con intención de clavárselo. Esta reaccionó y se lo quitó de encima, pero sufrió heridas en su mano al repeler la agresión. En ese momento llegaron otras personas en su auxilio y consiguieron apartar al acusado. La mujer sufrió un corte del que conserva la cicatriz.